Jose Mourinho'dan geleceği için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, FC Porto'nun Arouca karşısında kazandığı penaltı ve gündemdeki birçok başlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"BEN GÖRMEDİM"



Mourinho'ya FC Porto'nun Arouca maçında kazandığı penaltı soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı soruya esprili bir yanıt verdi:



Gazetecinin "Bence penaltı değildi" cevabı üzerine Mourinho, "İyi ki ciddi birisin, bu yüzden seninle arkadaşız. Ben görmedim." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISINA KATILMAMA KARARI



Basın toplantısında yer almamasıyla ilgili de konuşan Mourinho, bunun bir prensip meselesi olduğunu vurguladı:



"Takımla birlikte olmanız engellenmiş durumda. Joao Tralhao da benim gibi bir teknik direktör. Onun ağzından çıkan her kelime benim kelimemdir. Bu benim bir prensibim ve cezalı olduğumda her zaman aynı tavrı takındığımı herkes bilir."



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Geleceğiyle ilgili sorulara da net yanıtlar veren Mourinho, kulüp başkanı Rui Costa'ya işaret etti:



"Gelecek sezon mu? Onu başkan Rui Costa'ya sormalısınız. Tazminat bedeli ayrılığı kolaylaştırmanın bir yolu. Puan durumuna gelince bir gerçek var, bir de sanal olan. Eğer yaşananlara göre puanları hesaplarsak gerçek puan durumunun çok daha farklı olacağını biliyoruz."



Benfica'da kalmak isteyip istemediği sorusuna ise dikkat çekici bir benzetmeyle yanıt verdi:



"Sadece tek bir ligde oynamak istiyorum; gerçek ligde. İki ligde oynamak istemiyorum; gerçek ve sanal lig. Şu anda ikisini birden oynuyoruz ve ben sadece birini oynamak istiyorum. Benfica ile sözleşmeme saygı duymak istiyorum. Eğer yenilemek isterlerse tek bir virgülünü bile tartışmadan yenilerim."



REAL MADRID MESAJI



Real Madrid'e dönüş ihtimaliyle ilgili geçmişte yapılan yorumlara da değinen Mourinho, net konuştu:



"Real Madrid'e dönmek isteseydim Florentino'ya 'hayır' diyebileceğimi mi sanıyorsunuz? Pek çok kusurum var ama aptal değilim. Kalmak istediğimi söyledim ama anlamak istemediniz."



PRESTIANNI - VINI JR.



Real Madrid maçındaki olaylara da değinen Mourinho, Vinícius Júnior ile ilgili sürece temkinli yaklaştı:



"İnsan Hakları Beyannamesi'ni okuyun diyorum ve her türlü ayrımcılığı ya da önyargıyı reddediyorum. Eğer oyuncum bu ilkelere saygı göstermediyse, benimle ve kulüple işi biter. Ama masumiyet karinesini gözetiyorum. Her zaman cümlenin başına bir 'eğer' koyuyorum."



UEFA'nın oyuncuya yönelik tasarrufuna da göndermede bulunan Mourinho, karar sürecinde "eğer"lerin dikkate alınmadığını savundu.



FORMA İSTEME MESELESİ



Real Madrid maçının ardından Lopes Cabral'ın Vini Jr.'dan forma istemesiyle ilgili ise şu yorumu yaptı:



"Eleştirilecek bir durum olarak görmüyorum ama kaçınılabilirdi. Oyuncuların süper yıldızlarla forma değiştirmesini normal buluyorum. Yine de zamanlama açısından kaçınılabilirdi."



Mourinho, tribünde olamamasına rağmen maçı teknoloji destekli bir şekilde takip ettiğini belirterek, "Tek eksiğim maçın adrenaliniydi." ifadelerini kullandı.



