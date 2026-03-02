02 Mart
Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mart ayında Bankalar Birliği başta olmak üzere mali konularda önemli müjdeler vermek için de geri sayıma geçti. İşte siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeler...

02 Mart 2026 14:25
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
Bu sezon ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta 2026 ile birlikte yüzler gülmeye başladı.

Ara transferde kadrosuna 7 futbolcuyu katan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde beklenen performansı sergilemeye başladı.

Başakşehir ve Göztepe'nin ardından deplasmanda Kocaelispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Dördüncü sıraya çıkan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılım yolunda inancını artırırken oynanan futbol da camiaya keyif vermeye başladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 AYA YAKLAŞTI

Son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde mağlup olan Beşiktaş, o tarihten bu yana lig ve kupadaki 16 resmi maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan Beşiktaş, kupada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA YÜKSELİYOR

Beşiktaş devre arası kampı ile birlikte fizik gücünü artırırken yeni transferlerin de hazır gelmesi ile bambaşka bir takım kimliğine büründü.

Hem hücumda hem de savunmadaki pek çok rakamda lig ortalamalarında alt sıralardan ilk 3'e giriş yapan siyah-beyazlılar, son 2 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.

Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.

KUPA VE DERBİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kayıpsız dönülen Kocaelispor maçının ardından gözünü kupadaki Çaykur Rizespor ve ligdeki Galatasaray derbisine çevirdi.

Kupada lider durumda bulunan Beşiktaş, son maçını da hatasız geçmeyi hedeflerken sonrasında ise Galatasaray'a odaklanacak.

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Yalçın, kupadaki Fenerbahçe derbisinin ardından taraftarlara ligde de bir derbi zaferi hediye etmek istiyor.

Yalçın, ekibi ile birlikte dev maç için hummalı bir çalışma içerisinde...



TARAFTARLARLA BÜTÜNLEŞTİ

Beşiktaş'ta saha içinde Sergen Yalçın rüzgarı eserken başkan Serdal Adalı da alınan skorlardan oldukça memnun.

Yalçın ve öğrencilerinin üst üste aldığı kritik galibiyetlerle rahat bir nefes alan Adalı, Kocaelispor maçına deplasman taraftarlarını götüren otobüsle gitmiş, maçı da onlarla birlikte izlemişti.

Adalı maçtan sonra da taraftarlarla iftar yaparken protestolu günlerin ardından camia yeniden birleşti.



MÜJDELERE HAZIRLANIYOR

Başkan Serdal Adalı, mart ayında Bankalar Birliği başta olmak üzere mali konularda önemli müjdeler vermek için de geri sayımda. Siyah-beyazlılar, sponsorluk görüşmelerinde de önemli mesafeler kat ettı.

3 Mart'ta 123. yılını kutlayacak olan siyah-beyazlılar, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü'ne kadar olan süreçte bir dizi etkinlik de düzenleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
