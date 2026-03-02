02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Soner Efil: ''Ligde kalmak istiyoruz''

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, basın mensuplarına takımın hedeflerini açıkladı.

calendar 02 Mart 2026 14:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Soner Efil: ''Ligde kalmak istiyoruz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, son 4 maçı kazanarak ligde kalmayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, basın mensuplarına verdiği röportajda, ligin 22. haftasında dün sahalarında oynadıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başardıklarını söyledi.

Ligde kalabilmek için bu galibiyetin son derece önemli olduğuna işaret eden Efil, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Efil, önlerinde son 4 maç kaldığına dikkati çekerek "Bu zorlu maçların ilkini 8 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Bu maça diğerlerinde olduğu gibi mutlak kazanmak için çıkacağız. Lige tutunmak için matematiksel şansımız devam ediyor. Bu şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Umutsuz olmadıklarını vurgulayan Efil, "Daha önce zorlu takımları yenen bir ekibiz. Aynı inanç ve kararlılıkla maçlarımıza çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.