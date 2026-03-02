Dünya Kupası öncesi Meksika'da güvenlik alarmı

2026 Dünya Kupası'na aylar kala Meksika'da güvenlik tartışmaları yeniden gündemde.



Jalisco New Generation Cartel (CJNG) lideri "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından yaşanan şiddet olayları, turnuva öncesi olası bir "geçici ateşkes" ihtimalini gündeme taşıdı.



HÜKÜMET VE FIFA'DAN GÜVENCE



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Guadalajara, Monterrey ve Mexico City dahil altı ev sahibi şehirde "tüm güvenlik garantilerinin" sağlandığını açıkladı.



"Hiçbir risk yok" ifadelerini kullanan Sheinbaum, FIFA yetkililerinin de turnuvanın planlandığı şekilde düzenleneceğini vurguladığını belirtti.



Ancak 22 Şubat'ta düzenlenen askeri operasyonda El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartel bağlantılı grupların araç yakma, yol kapatma ve güvenlik güçleriyle çatışma gibi eylemler gerçekleştirdiği bildirildi. Olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Güvenlik analistleri, Dünya Kupası süresince kartellerin uluslararası baskıyı azaltmak için geçici bir şiddet durdurma kararı alıp almayacağını tartışıyor.



Eski ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) yetkilisi Ray Donovan, kalıcı bir ateşkes ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor:



"Şu an kartel içinde tek bir güçlü lider figürü yok. Böyle bir ateşkesi ilan edecek net bir otorite görünmüyor."



Öte yandan güvenlik uzmanı Raul Benitez, geçici bir sakinliğin kartel açısından stratejik olarak mantıklı olabileceğini savundu. Benitez'e göre yüksek profilli şiddet eylemleri sürerse, devletin sert bir müdahalesi kaçınılmaz olabilir ve bu da Meksika'nın ev sahipliğini riske atabilir.



DAHA ÖNCE ÖRNEĞİ VAR



Benzer durumlar daha önce de yaşandı. El Salvador'da 2010'ların başında rakip çetelerle hükümet arasında yapılan geçici anlaşmalar, cinayet oranlarında kısa süreli düşüş sağlamıştı. Ancak bu tür ateşkesler tartışmalı ve kırılgan yapılar olarak kayıtlara geçmişti.



