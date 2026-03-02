02 Mart
Ferrari startta adeta uçuyor; "Sonuncu başlasa bile..."

Formula 1'in deneyimli muhabiri ve yorumcusu Will Buxton, Ferrari'nin yeni arka kanat tasarımıyla son sıradan başlasa bile ilk virajı lider dönebileceğini iddia etti.

calendar 02 Mart 2026 12:59
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Formula 1 muhabiri ve yorumcusu Will Buxton'a göre Ferrari, SF-26'nın kalkış performansı ve yenilikçi arka kanadıyla startlarda aracı adeta roket gibi fırlıyor. Öyle ki Buxton, SF-26'nın 22. sıradan bile start alsa 1. viraja lider girebileceğini iddia ediyor.

Bu yılki sezon öncesi testler, dokuz günlük yoğun programa rağmen gridin gerçek sıralaması hakkında kimseye net bir fikir vermedi. Bazı takımlar Merbourne'den önce gerçek performanslarını gizlemeyi tercih etti, bazı takımlarsa teknik aksaklıklardan hünerlerini sergileyemedi. Yine de testlerde öne çıkan bir şey varsa, o da Ferrari'nin etkileyici kalkış kabiliyetiydi.

Will Buxton, katıldığı podcastte Ferrari'den söz ederken, "Testleri birinci bitirdiler, ama bunun tek başına bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Yine de mutlak hız açısından konuşursak, gerçekten etkileyiciydiler" ifadelerini kullandı.

2026'da gelen yeni düzenlemelerle kanat kullanımına dair kurallar da değişti. Artık pilotlar, düzlüklerde hem ön hem arka kanadı açarak sürtünmeyi azaltabiliyor ve araçlarının ulaşabileceği en üst hız sınırını aşabiliyorlar. Ancak Ferrari'nin arka kanadı rakiplerininki gibi basitçe açılmıyor: Buxton'ın deyimiyle; tam 180 derece dönerek adeta ters bir uçak kanadına dönüşüyor.

Aslında Ferrari Bahreyn'deki start performanslarıyla da bunu gösterdi. FIA, testlerin son iki gününde kalkış prosedürlerine sınırlamalar getirse de Ferrari, rakiplerini daha 1. viraja gelmeden geride bırakmayı başardı.

"EN ARKADAN BAŞLASALAR BİLE..."

Britanyalı yorumcu Buxton, bu tabloyu şöyle yorumladı: "Diğer tüm araçlar birinci, ikinci, üçüncü sıra gibi düzenli kalkarken Lewis 10. sıradaydı. Ama 1. viraja gelindiğinde liderdi. Şu anki tabloya bakılırsa Ferrari, Grand Prix'ye en arka sıradan başlasa bile 1. viraja lider girebilir. Bu da aracın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir durum."
