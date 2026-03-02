Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle 10 gün sonra yeniden kontrolden geçirilecek.



Curry, halk arasında "runner's knee" olarak bilinen ve diz kapağı çevresinde kalıcı ağrıya neden olan bir sakatlıkla mücadele ediyor.



Tecrübeli guard son 10 maçta forma giyemedi. Eğer 10 gün daha sahalardan uzak kalırsa, kaçırdığı maç sayısı 15'e çıkacak.



Warriors, Curry'nin bu sezon forma giymediği 21 maçta 8 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.



