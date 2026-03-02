02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Stephen Curry, diz sorunu yüzünden en az 10 gün daha yok

calendar 02 Mart 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Stephen Curry, diz sorunu yüzünden en az 10 gün daha yok
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle 10 gün sonra yeniden kontrolden geçirilecek.

Curry, halk arasında "runner's knee" olarak bilinen ve diz kapağı çevresinde kalıcı ağrıya neden olan bir sakatlıkla mücadele ediyor.

Tecrübeli guard son 10 maçta forma giyemedi. Eğer 10 gün daha sahalardan uzak kalırsa, kaçırdığı maç sayısı 15'e çıkacak.

Warriors, Curry'nin bu sezon forma giymediği 21 maçta 8 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.

