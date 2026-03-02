02 Mart
Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!

Inter, bu sezon özellikle asistleriyle dikkat çeken Federico Dimarco'nun sözleşmesini 2030 yılına uzatmak istiyor.

02 Mart 2026 10:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!
Inter, takımın önemli isimlerinden biri olan Federico Dimarco'yu takımda tutmak istiyor.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Inter, 28 yaşındaki futbolcunun 2027'de bitecek mevcut kontratını 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

ANLAŞMA YAKIN

İtalyan medyasında yer alan haberde, yeni sözleşme için ekonomik şartların belli olmadığı ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Inter, sözleşme hamlesiyle birlikte Arsenal ve Manchester United'ın İtalyan oyuncuya olan ilgisini uzaklaştırmak istiyor.

Bu sezon asistleriyle dikkat çeken 28 yaşındaki Federico Dimarco, takım arkadaşlarına 15 kez servis yaptı.

Federico Dimarco, bu sezon toplamda ise 35 maçta 7 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi.

