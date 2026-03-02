02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio son 5 lig maçında da katkı vererek istikrarlı performansını sürdürdü.

calendar 02 Mart 2026 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe için bu sezonun en kritik transferlerinden biri olan Marco Asensio, Kasımapaşa maçında olduğu gibi Antalyaspor deplasmanında da sahneye çıktı.

GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI

Sarı-lacivertlilerin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahneye çıkan İspanyol yıldız, takımını oyunda tutan isim oldu. Ancak Asensio'nun çabası 3 puan için yeterli olmadı.

BİR ASİST, BİR ZORLANAN HATA

Karşılaşmanın 63. dakikasında Cherif'in attığı golde yaptığı harika ortayla asist katkısı sağlayan Asensio, 69. dakikada ise Veysel'in kendi kalesine attığı gol öncesinde topu taşıyan isim oldu. Tecrübeli oyuncu, rakibini hataya zorlayarak skora doğrudan etki etti ve eşitliğin sağlanmasında başrolü üstlendi.

SON 5 SÜPER LİG MAÇINDA ASENSIO

Sahaya çıktığı son 5 Süper Lig maçında da doğrudan skora katkı veren Asensio, sezon genelinde 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.