Fenerbahçe için bu sezonun en kritik transferlerinden biri olan Marco Asensio, Kasımapaşa maçında olduğu gibi Antalyaspor deplasmanında da sahneye çıktı.
GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI
Sarı-lacivertlilerin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahneye çıkan İspanyol yıldız, takımını oyunda tutan isim oldu. Ancak Asensio'nun çabası 3 puan için yeterli olmadı.
BİR ASİST, BİR ZORLANAN HATA
Karşılaşmanın 63. dakikasında Cherif'in attığı golde yaptığı harika ortayla asist katkısı sağlayan Asensio, 69. dakikada ise Veysel'in kendi kalesine attığı gol öncesinde topu taşıyan isim oldu. Tecrübeli oyuncu, rakibini hataya zorlayarak skora doğrudan etki etti ve eşitliğin sağlanmasında başrolü üstlendi.
SON 5 SÜPER LİG MAÇINDA ASENSIO
Sahaya çıktığı son 5 Süper Lig maçında da doğrudan skora katkı veren Asensio, sezon genelinde 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio son 5 lig maçında da katkı vererek istikrarlı performansını sürdürdü.
Fenerbahçe için bu sezonun en kritik transferlerinden biri olan Marco Asensio, Kasımapaşa maçında olduğu gibi Antalyaspor deplasmanında da sahneye çıktı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı: Munir El Haddadi
-
9
Sergen Yalçın'dan G.Saray öncesi kritik karar!
-
8
Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçı sezon finali!"
-
7
Ümit Akdağ'dan 'Come to Galatasaray'a beğeni!
-
6
Galatasaray'da Singo kararsızlığı!
-
5
Galatasaray'da Beşiktaş şifresi Fenerbahçe!
-
4
Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
-
3
Ertan Torunoğulları: "Hakemlerle ilgili açıklama yapacağız"
-
2
Sadettin Saran: "Biz şampiyon olacağız"
-
1
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
- 11:29 Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
- 11:14 Marc Cucurella için Manchester City itirafı!
- 10:59 Trabzonspor, kupada Başakşehir'e konuk oluyor
- 10:54 Micov: "Pozzecco oyunculara öz güven ve mantalite aşıladı"
- 10:53 Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!
- 10:45 Fenerbahçe'de on günlük kabus!
- 10:42 Orkun Kökçü, Galatasaray derbisini bekliyor
- 10:41 Agbadou herkesi susturdu
- 10:40 NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi
- 10:36 Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!
- 10:32 A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor
- 10:27 Matteo Guendouzi savunmada sınıfı geçti!
- 10:22 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'i ağırlayacak
- 10:16 Yeni transfer Asllani'den katkı sözü
- 10:12 Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor
- 10:05 Ömer Üründül'den Kante tepkisi!
- 10:05 Türkiye Kupası'nda son hafta maçları
- 10:03 Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:56 Beşiktaş'ın hucüm cephesi: Kornerler!
- 09:52 Reha Kapsal'dan hakem tepkisi: "Üç maymunu oynuyorsunuz"
- 09:50 Gürcan Bilgiç: "Sadettin Saran yönetimi kararlara sessiz"
- 09:50 Ümit Akdağ'dan 'Come to Galatasaray'a beğeni!
- 09:43 Başakşehir'in kupada konuğu Trabzonspor
- 09:38 Trabzonspor'da zirve ve kupa hedefi!
- 09:30 Galatasaray'da rotasyon planı
- 09:26 Galatasaray'dan kupada çarpıcı seri!
- 09:26 Sergen Yalçın'dan G.Saray öncesi kritik karar!
- 09:18 Galatasaray'da istikrarın adı Torreira
- 09:10 Galatasaray'da savunma alarm!
- 09:03 Trabzonspor'da Fatih Tekke ile büyük yükseliş!
- 08:56 Galatasaray'da şampiyonluk istatistiği!
- 08:52 Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor"
- 08:49 Paul Onuachu'dan rekor için geri sayım!
- 08:43 Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçı sezon finali!"
- 08:40 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 08:39 Beşiktaş yüksek uçuyor!
- 08:34 Galatasaray'dan Avrupa'nın devlerine fark
- 08:24 Leroy Sane'nin derbi hedefi
- 08:15 Galatasaray'da Barış Alper sevinci
- 08:08 Galatasaray'da şüpheler rafa kalktı!
- 07:57 Galatasaray'da sezon sonu Boey kararı 15 milyon euro
- 07:55 Ersin Destanoğlu tekrardan güven tazeledi
- 07:45 Galatasaray'da derbi için yoğun mesai
- 07:36 Galatasaray'da Torreira'ya sözleşme planı
- 07:24 Galatasaray'da Beşiktaş şifresi Fenerbahçe!
- 01:17 Rıza Perçin: "Bugün üzülen taraf bence biziz"
- 00:56 Ertan Torunoğulları: "Hakemlerle ilgili açıklama yapacağız"
- 00:54 beIN Trio'dan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları
- 00:52 Marsilya 2 kere geriye düştüğü maçta galibiyeti aldı!
- 00:40 Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
- 00:26 Süper Lig'de 24. hafta raporu
- 23:46 Thorsten Fink: "Kadroda olan oyuncularla sistemi şekillendiriyoruz"
- 23:36 Burak Yılmaz: "Artık hakemlerle de alakalı konuşmayı bıraktım"
- 23:30 Romulo attı, Leipzig geriden gelip kazandı!
- 23:09 Sadettin Saran: "Biz şampiyon olacağız"
- 22:59 Fenerbahçe'de Kerem tepkisi: "Rasyonel değil"
- 22:48 N'Golo Kante: "Reaksiyon yeterli değildi"
- 22:43 Fenerbahçe'den sakatlık yanıtı ve şampiyonluk mesajı
- 22:42 Sami Uğurlu: "Yorulmasak rahat kazanırdık"
- 22:34 Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!
Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
Lazio'nun düşüşü sürüyor!
Arsenal, Chelsea'ye şans tanımadı!
Frankfurt, Albert Riera ile yükselişte!
Emre Can'dan Borussia Dortmund'a kötü haber!
Valencia'ya hayat veren galibiyet
Manchester United'dan müthiş yükseliş!
Vitor Pereira'ya Fenerbahçe sonrası şok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13