Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!

Fenerbahçe için bu sezonun en kritik transferlerinden biri olan Marco Asensio, Kasımapaşa maçında olduğu gibi Antalyaspor deplasmanında da sahneye çıktı.



GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI



Sarı-lacivertlilerin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahneye çıkan İspanyol yıldız, takımını oyunda tutan isim oldu. Ancak Asensio'nun çabası 3 puan için yeterli olmadı.



BİR ASİST, BİR ZORLANAN HATA



Karşılaşmanın 63. dakikasında Cherif'in attığı golde yaptığı harika ortayla asist katkısı sağlayan Asensio, 69. dakikada ise Veysel'in kendi kalesine attığı gol öncesinde topu taşıyan isim oldu. Tecrübeli oyuncu, rakibini hataya zorlayarak skora doğrudan etki etti ve eşitliğin sağlanmasında başrolü üstlendi.



SON 5 SÜPER LİG MAÇINDA ASENSIO



Sahaya çıktığı son 5 Süper Lig maçında da doğrudan skora katkı veren Asensio, sezon genelinde 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.







