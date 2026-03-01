Romulo attı, Leipzig geriden gelip kazandı!

Almanya Bunesliga'nın 24. haftasında Hamburg evinde Leipzig'i konuk etti.



Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Leipzig 2-1 galip geldi.



Leipzig'in gollerini 36. dakikada Romulo ve 50. dakikada Yan Diomande kaydederken, Hamburg'un tek golünü 22. dakikada Fabio Vieira kaydetti.



Leipzig'in ilk golünü atan Romulo, 62. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 44'e yükseltirken, Hamburg 26 puanda kaldı.



25. haftada Hamburg evinde Bayern Leverkusen ile; Leipzig evinde Augsburg ile mücadele edecek.