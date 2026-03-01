Fenerbahçe'de hedef: Jhon Lucumi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sezon sonunda savunma hattı için planına şimdiden başladı.
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak hedeflenmiş ancak hem bütçe limitleri hem de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti.
Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda en az 1, şartlara göre 2 savunmacı alınacak.
LUCUMI'YE YAKIN TAKİP
Sarı-lacivertliler, bu çerçevede Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi yakından takip ediyor.
Kolombiyalı savunma oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
TEKNİK HEYETİN İLK SIRASINDA
27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kolombiyalı savunmacı, teknik heyetin ilk sırasında yer alıyor.
Jhon Lucumi, bu sezon Bologna'da 29 karşılaşmada forma şansı buldu. Kolombiyalı savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol atma başarısı gösterdi.
8 MİLYON EURO ÖDENDİ
Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk'te oynadı. Bologna, 2022-2023 sezonu başında Kolombiyalı stoper için 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
34 KEZ MİLLİ OLDU
Jhon Lucumi, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 mücadelede oynadı. Tecrübeli stoper, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
