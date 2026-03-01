Trabzonspor bu sezon kafasını kullandı

Trendyol Süper Ligin 24 haftasında Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor, attığı gollerle farklı bir istatistiği gözler önüne serdi.
Karadeniz temsilcisi, attığı 3 golde kafa ile geldi.
Fırtına bu sezon hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında 15 kafa golü bulunan bordo-mavililerden daha fazla kafa golü atan tek takım PSV oldu.
KİM KAÇ KAFA GOLÜ ATTI
Onuachu 7, Augusto 4, Nwaiwu 2, Savic 1 ve Sikan 1 kafa golüne imza attı.
ONUACHU'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK
Ligde ise Onuachu'nun 7 kafa golü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım olarak ulaştığı kafa golüyle eşit seviyede bulunuyor. Fırtına bu alandaki üretkenliğiyle ligin en etkili ekiplerinden biri konumunda.
