Galatasaray, 7 maçtır Alanyaspor'a puan vermiyor

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçı galip tamamladı.
Alanya temsilcisi karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında yaşayan "Cimbom" sonrasındaki 9 müsabakada sırasıyla 2 beraberlik, 7 galibiyet aldı.
Galatasaray, bu 7 maçta toplam 19 gol attı.
Ayrıca, 14 kez ile Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Galatasaray oldu..
