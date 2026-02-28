28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
0-018'
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-063'
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
0-121'
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
1-117'
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-019'
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Serdal Adalı: "Aşamayacağımız engel yok!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 28 Şubat 2026 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Serdal Adalı: 'Aşamayacağımız engel yok!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte deplasmanda tribününde izlediği ve 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalı, paylaşımında "Skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim." ifadelerini kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı:

"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

Beşiktaş ailedir!

Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

Aslolan Beşiktaş'tır!"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 17 5 2 55 17 56
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 24 5 12 7 25 27 27
11 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.