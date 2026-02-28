28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Yaser Asprilla için Leeds United iddiası!

Galatasaray'ın Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için Leeds United iddiası gündeme geldi.

28 Şubat 2026 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yaser Asprilla için Leeds United iddiası!


Galatasaray'ın devre arasında Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla, İspanya'da gündem oldu.

İspanyol basınından AS, Kolombiyalı futbolcunun durumunu mercek altına aldı.

AS'ta yer alan haberde, Asprilla'nın geleceği için Leeds United iddiası da gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde, "Son söylentiler, Kolombiyalı futbolcunun önümüzdeki sezon için İngiltere'ye, bu kez Leeds United'a geri döneceğini belirtiyor." denildi.

İşte Yaser Asprilla için AS'ta yer alan o haber:

"Yaser Asprilla'nın Girona'ya gelişiyle uyandırdığı heyecan yavaş yavaş sönmeye başladı. Yeteneği sayesinde Katalan kulübünün tarihindeki en pahalı transfer olan Kolombiyalı kanat oyuncusu için bir buçuk yıl önce Watford'a 18 milyon euro ödendi ancak hiçbir zaman uyum sağlayamadı ve beklentileri karşılayamadı.

"Bu uzun yıllar sürecek bir transfer" diyen Girona Teknik Direktörü Michel, onun gelişinde, "Sakin olun ve adım adım ilerleyin" demişti.Ancak rüya erken yıkılmaya başladı.

Aylar geçti ve Asprilla zaman zaman kalitesini gösterdi ancak bu düzensiz bir şekilde oldu. Bir sezonun ardından, İspanyol futboluna tam olarak uyum sağlayamadı. Durum, bu sezonun ilk yarısında da değişmedi ve takımın kümede kalmak için zorlu mücadele verdiği bu dönemde sabır tükenmişti.

GALATASARAY'A TRANSFER

Spor direktörü Quique Carcel, kış transfer döneminin değerlendirildiği basın toplantısında Asprilla'nın durumunun kendisini "çok endişelendirdiğini" kabul etti. Sonunda, oyuncu 2025-2026 sezonunun ilk yarısında hem performans hem de rol açısından çok zayıf bir performans sergiledikten sonra Galatasaray'a kiralandı.

"SON 16 HARİKA BİR FIRSAT"

Türkiye'de Asprilla henüz en iyi seviyesine ulaşamadı. 630 dakikalık süre içinde sadece 176 dakika oynadı, yedi maçın sadece birinde ilk on birde yer aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde, takımın son maçında yaptığı altı değişikliklere rağmen bir dakika bile oynamadı. Ancak, son 16 turu, Avrupa futbolunun en önemli vitrininde kendini göstermek için harika bir fırsat sunuyor.

Quique Carcel, ayrıca, Türk kulübünün, "Oldukça önemli bir satın alma" teklifi olduğunu ve Asprilla'nın "Yeni projeler aramak" için Girona'dan ayrılması gerektiğini söyledi. Son söylentiler, Kolombiyalı oyuncunun önümüzdeki sezon için İngiltere'ye, bu kez Leeds United'a geri döneceğini belirtiyor.

"GIRONA'NIN İNANCI KAYBOLDU"

Açık olan şey, Girona'da onun rekor transferine olan inancın kaybolmuş olduğu. Yeteneği yadsınamaz ancak şu ana kadar geldiğinden beri vaat ettiği performansı sergileyemedi."

TRANSFER ŞARTLARI

Galatasarasy, 22 yaşındaki futbolcunun Girona'dan transferinde KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
