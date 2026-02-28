28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Milan'dan büyük forvet operasyonu!

AC Milan, 2026-27 sezonu için hücum hattını güçlendirmeyi planlarken listesinde Serhou Guirassy, Mateo Retegui ve Nicolas Jackson yer alıyor.

calendar 28 Şubat 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milan'dan büyük forvet operasyonu!
Milan, 2026-27 sezonu için hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve üç forvet ismi listenin başında yer alıyor.

SERHOU GUIRASSY

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Rossoneri'nin öncelikli adaylarından biri, Serhou Guirassy. Borussia Dortmund forması giyen golcü, son yıllardaki istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

MATEO RETEGUI 

Listede yer alan bir diğer isim ise Mateo Retegui. İtalya Milli Takımı'nı tercih eden Retegui, Serie A'ya uyum potansiyeli nedeniyle Milan yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

NICOLAS JACKSON

Üçüncü aday ise Nicolas Jackson. Chelsea'nin oyuncusu olan Jackson için satın alma veya kiralama formüllerinin değerlendirilebileceği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
