Milan'dan büyük forvet operasyonu!

Milan, 2026-27 sezonu için hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve üç forvet ismi listenin başında yer alıyor.





SERHOU GUIRASSY



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Rossoneri'nin öncelikli adaylarından biri, Serhou Guirassy. Borussia Dortmund forması giyen golcü, son yıllardaki istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.



MATEO RETEGUI



Listede yer alan bir diğer isim ise Mateo Retegui. İtalya Milli Takımı'nı tercih eden Retegui, Serie A'ya uyum potansiyeli nedeniyle Milan yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.



NICOLAS JACKSON



Üçüncü aday ise Nicolas Jackson. Chelsea'nin oyuncusu olan Jackson için satın alma veya kiralama formüllerinin değerlendirilebileceği belirtiliyor.



