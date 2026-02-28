Tedesco umutları tekrardan körükledi!

28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, camiadaki şampiyonluk ateşini tekrar yaktı.

Sezon başında Jose Mourinho yerine Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Domenico Tedesco, camiayı adeta bir arada tutuyor.

Takımın başına geçtiği günden itibaren eleştiri oklarının hedefi olan genç çalıştırıcı, sergilediği tavır ve oynattığı oyunla kamuoyunda takdir kazandı.

İLK KUPASINI HEDİYE ETTİ

İtalyan çalıştırıcı, takıma katıldıktan kısa bir süre camiayı kenetledi.

Lige erken havlu atması beklenen Fenerbahçe'yi, başkanlık seçiminden ötürü koltuğu sağlamda olmayan çalıştırıcı Ocak ayında Süper Kupa zaferi ile taçlandırdı. 

ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ TEKRAR YAKTI!

Geldiği günden itibaren Galatasaray ile puan farkını eriten Domenico Tedesco, yakalama fırsatını geri çevirdi.

Trabzon deplasmanında alınan galibiyetle şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe'nin kimyası Nottingham Forest maçıyla bozulmuştu. Kadıköy'de İngiliz ekibinden fark yerken sahada kaybolan sarı lacivertliler hemen arkasından yine kendi evinde Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını da kaçırmıştı.

Üstüne gelen çok sayıda sakatlıkla morali dip yapan sarı lacivertlilerin ayağa kalkışı uzun sürmedi. Hem de yine bir Nottingham maçında. İngiltere'ye Avrupa kadrosundan 7 eksikle giden sarı lacivertliler adeta küllerinden doğdu.

''BERABER YOLA ÇIKTIK, BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ''

Elindeki malzemeyle sürekli farklı şeyler deneyen Domenico Tedesco, bu sefer Vitor Pereira'yı mat etti. Fenerbahçe, galibiyete rağmen Avrupa'ya veda etti ama çok önemli kazançlar sağladı. Oyuncuların öz güveni, camianın umudu geri geldi.

Tarık, Ederson'u aratmayacağını, Guendouzi her yerde oynayabileceğini gösterdi, Kante ve Kerem prime dönemlerinden esintiler sundu. Avrupa'dan elenen sarı lacivertliler artık bütün gücünü lig ve kupaya verecek. Oyuncularına teşekkür eden Tedesco, "Bu yolda beraber mücadele edeceğiz" diyerek camiayı da kenetlenmeye davet etti.

Sarı-lacivertli ekip, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak. Bu maçla tekrar yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe, taraftarına da kendini affettirmek istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
