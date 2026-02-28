Tedesco umutları tekrardan körükledi!

Trabzon deplasmanında alınan galibiyetle şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe'nin kimyası Nottingham Forest maçıyla bozulmuştu. Kadıköy'de İngiliz ekibinden fark yerken sahada kaybolan sarı lacivertliler hemen arkasından yine kendi evinde Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını da kaçırmıştı.



Üstüne gelen çok sayıda sakatlıkla morali dip yapan sarı lacivertlilerin ayağa kalkışı uzun sürmedi. Hem de yine bir Nottingham maçında. İngiltere'ye Avrupa kadrosundan 7 eksikle giden sarı lacivertliler adeta küllerinden doğdu.



''BERABER YOLA ÇIKTIK, BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ''



Sezon başında Jose Mourinho yerine Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olan Domenico Tedesco, camiayı adeta bir arada tutuyor.Takımın başına geçtiği günden itibaren eleştiri oklarının hedefi olan genç çalıştırıcı, sergilediği tavır ve oynattığı oyunla kamuoyunda takdir kazandı.İtalyan çalıştırıcı, takıma katıldıktan kısa bir süre camiayı kenetledi.Lige erken havlu atması beklenen Fenerbahçe'yi, başkanlık seçiminden ötürü koltuğu sağlamda olmayan çalıştırıcı Ocak ayında Süper Kupa zaferi ile taçlandırdı.Geldiği günden itibaren Galatasaray ile puan farkını eriten Domenico Tedesco, yakalama fırsatını geri çevirdi.

Elindeki malzemeyle sürekli farklı şeyler deneyen Domenico Tedesco, bu sefer Vitor Pereira'yı mat etti. Fenerbahçe, galibiyete rağmen Avrupa'ya veda etti ama çok önemli kazançlar sağladı. Oyuncuların öz güveni, camianın umudu geri geldi.



Tarık, Ederson'u aratmayacağını, Guendouzi her yerde oynayabileceğini gösterdi, Kante ve Kerem prime dönemlerinden esintiler sundu. Avrupa'dan elenen sarı lacivertliler artık bütün gücünü lig ve kupaya verecek. Oyuncularına teşekkür eden Tedesco, "Bu yolda beraber mücadele edeceğiz" diyerek camiayı da kenetlenmeye davet etti.



SIRADAKİ MAÇ



Sarı-lacivertli ekip, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak. Bu maçla tekrar yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe, taraftarına da kendini affettirmek istiyor.



