Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı

Suudi Pro Lig'in 24. haftasında Al Ittihad ile Al Khaleej kozlarını paylaştı.



Kral Abduulah stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Al Ittihad tek golle kazandı.



Maçın skorunu tayin eden isim 52. dakikada Danilo Pereira oldu.



Bu sonuçla birlikte Al Ittıhad puanını 42'ye yükseltti. Konuk ekip ise 27 puanda kaldı.



Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Al Ittıhad gelecek hafta Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli deplasmanına çıkacak. Al Khaleej ise Cristiano Ronado'lu Al Nassr'ı konuk edecek.