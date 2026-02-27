27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
1-071'
27 Şubat
Levante-Alaves
0-069'
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-186'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-185'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad, Al Khaleej karşısında tek gol ile 3 puana uzandı

calendar 27 Şubat 2026 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Pro Lig'in 24. haftasında Al Ittihad ile Al Khaleej kozlarını paylaştı.

Kral Abduulah stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Al Ittihad tek golle kazandı.

Maçın skorunu tayin eden isim 52. dakikada Danilo Pereira oldu.

Bu sonuçla birlikte Al Ittıhad puanını 42'ye yükseltti. Konuk ekip ise 27 puanda kaldı.

Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Al Ittıhad gelecek hafta Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli deplasmanına çıkacak. Al Khaleej ise Cristiano Ronado'lu Al Nassr'ı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
