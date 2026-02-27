27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Taj Gibson 40 yaşında NBA'e geri döndü

Tecrübeli uzun Taj Gibson, Memphis Grizzlies ile anlaşarak NBA'e geri döndü. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 40 yaşındaki oyuncu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

27 Şubat 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anlaşmanın detaylarına göre bu sezon garanti olurken, 2026-27 sezonu için 3.8 milyon dolarlık maaşın garanti olmadığı bildirildi.

Bu, Gibson'ın 17. NBA sezonu olacak ve 40 yaşından sonra forma giyen 35. oyuncu olarak lig tarihine geçecek.

2009 Draftı'nda 26. sıradan seçilen Gibson, kariyeri boyunca profesyonelliği ve liderliğiyle öne çıktı. 1.002 maçta 8.4 sayı, 5.7 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakalayan deneyimli uzun, özellikle savunma katkısıyla biliniyor.

Memphis şu anda 21-36'lık dereceye sahip. Ja Morant (19.5 sayı, 8.1 asist) ve çaylak pivot Zach Edey (13.6 sayı, 11.1 ribaund) etrafında şekillenen genç kadroya Gibson'ın tecrübe ve liderlik katkısı sağlaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
