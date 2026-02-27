Tecrübeli uzun Taj Gibson, Memphis Grizzlies ile anlaşarak NBA'e geri döndü. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 40 yaşındaki oyuncu iki yıllık sözleşmeye imza attı.



Anlaşmanın detaylarına göre bu sezon garanti olurken, 2026-27 sezonu için 3.8 milyon dolarlık maaşın garanti olmadığı bildirildi.



Bu, Gibson'ın 17. NBA sezonu olacak ve 40 yaşından sonra forma giyen 35. oyuncu olarak lig tarihine geçecek.



2009 Draftı'nda 26. sıradan seçilen Gibson, kariyeri boyunca profesyonelliği ve liderliğiyle öne çıktı. 1.002 maçta 8.4 sayı, 5.7 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakalayan deneyimli uzun, özellikle savunma katkısıyla biliniyor.



Memphis şu anda 21-36'lık dereceye sahip. Ja Morant (19.5 sayı, 8.1 asist) ve çaylak pivot Zach Edey (13.6 sayı, 11.1 ribaund) etrafında şekillenen genç kadroya Gibson'ın tecrübe ve liderlik katkısı sağlaması bekleniyor.



