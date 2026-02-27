27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Okan Buruk çeyrek final sözüne iki adım uzak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başkan Dursun Özbek'e Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü verdi.

calendar 27 Şubat 2026 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk çeyrek final sözüne iki adım uzak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray sezon başında bütün planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı.

Victor Osimhen'in 75 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Leroy Sane'ye yıllık 12 milyon Euro verdi, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo ile birlikte tam 135 milyon Euro bonservis yatırımında bulundu.

ÇEYREK FİNAL SÖZÜNE İKİ MAÇ UZAKTA

Teknik direktör Okan Buruk, transfer döneminde listesinde üst sıraya yazdığı isimler alınınca Başkan Dursun Özbek'e Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü vermiş, "Büyük bir fedakârlık yaptınız, kulübümüz için söz veriyorum başarılı olacağız." demişti. Okan Buruk bu hedefine sadece iki maç uzaklıkta.

UEFA'dan 50 milyon Euro'nun üstünde geliri kasasına koyan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kuralarına 4. torbadan girip Son 16'ya kalan iki takımdan biri (Newcastle). Kadro değeri açısından 24. sırada olan Galatasaray, Devler Arenası'nda kalitesini gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.