Okan Buruk çeyrek final sözüne iki adım uzak!

Galatasaray sezon başında bütün planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı.
Victor Osimhen'in 75 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Leroy Sane'ye yıllık 12 milyon Euro verdi, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo ile birlikte tam 135 milyon Euro bonservis yatırımında bulundu.
ÇEYREK FİNAL SÖZÜNE İKİ MAÇ UZAKTA
Teknik direktör Okan Buruk, transfer döneminde listesinde üst sıraya yazdığı isimler alınınca Başkan Dursun Özbek'e Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü vermiş, "Büyük bir fedakârlık yaptınız, kulübümüz için söz veriyorum başarılı olacağız." demişti. Okan Buruk bu hedefine sadece iki maç uzaklıkta.
UEFA'dan 50 milyon Euro'nun üstünde geliri kasasına koyan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kuralarına 4. torbadan girip Son 16'ya kalan iki takımdan biri (Newcastle). Kadro değeri açısından 24. sırada olan Galatasaray, Devler Arenası'nda kalitesini gösterdi.
