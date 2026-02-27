UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı. Milli yıldız, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya yükselterek kariyerinin en iyi Avrupa performansını sergiledi.
Nottingham Forest'ın tek golü 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'den geldi.
İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 2 golün yanısıra birçok pozisyona girse de değerlendiremedi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.
F.BAHÇE İKİ KULVARDA DEVAM EDECEK
Yoluna lig ve kupada devam edecek olan Fenerbahçe, bir sonraki maçında pazar akşamı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇIN ÖYKÜSÜ
İlk 15 dakikada iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada sağ taraftaki Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Fenerbahçe, 22'nci dakikada öne geçti. Oğuz Aydın'ın pasıyla orta sahanın sağ tarafında topla buluşan Cherif, ceza sahasına yaklaştı. Cherif'in sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden önce içeriye çevirdiği topla Kerem Aktürkoğlu buluştu. Ceza sahası içindeki Kerem'in topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 24'üncü dakikada Anderson'un sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra dar açıdan şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 45+1'inci dakikada Kante'nin uzun pasıyla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun topukla gönderdiği topu alan Cherif'in penaltı noktası yakınından şutunda kaleci Ortega gole izin vermedi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, 46'ncı dakikada penaltı kazandı. Sağ taraftaki Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Cunha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Maurizio Mariani bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 48'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. 50'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Cunha'nın şutunu kaleci Tarık Çetin çıkardı. Nottingham Forest, 68'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ taraftaki Aina'nın ceza sahası içi sol çapraza ortaladığı topla Hudson-Odoi buluştu. Hudson-Odoi'nin topu soluna çektikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 79'uncu dakikada Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi. 88'inci dakikada Hutchinson, hızla hücuma çıktığı pozisyonda kaleci Tarık Çetin ile karşı karşıya kaldı. Tarık, bir kez daha gole engel oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.
TEDESCO'DAN 5'İ ZORUNLU 8 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadrosunda 5'i zorunlu 8 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı kaleci Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle değerlendiremedi.
Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle maçta faydalanamayan Tedesco, Anthony Musaba'yı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadrosuna yazamadı.
Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio'yu yedek soyunduran genç teknik adam, söz konusu karşılaşmadan Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ise sahaya sürdü. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ilk 11'de değerlendirdi.
Nottingham Forest karşısında kalede Tarık Çetin'i görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi oynatan Tedesco, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Cherif Sidiki'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Marco Asensio, Levent Mercan, Nelson Semedo, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen ise yedek soyundu.
MATTEO GUENDOUZI STOPERDE
Domenico Tedesco, savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Matteo Guendouzi'yi tercih etti.
Savunmacılar Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu bölgede sorun yaşayan Tedesco, orta saha oyuncusu Guendouzi'yi defans hattına çekti.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.
Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.
BROWN, 2.5 AY SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuştu.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra görev aldı.
ASENSIO YEDEK BEKLEDİ, SONRADAN GİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncusu Marco Asensio'yu dinlendirmeyi tercih etti.
Sezon başından itibaren üst düzey performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında dinlendirilmiş diğer müsabakalarda ise forma giymişti.
Tedesco, 3-0'lık ilk maçın rövanşında yıldız oyuncusunu yedek soyundurdu. Asensio, 62. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu.
ALTYAPIDAN 4 İSİM KADRODA
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroda değerlendirdi.
Tedesco, altyapıdan 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki kaleci Hulusi Ceylan, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen'i yedek soyundurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.
68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.
89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.
Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo (Dk. 46 Ola Aina), Morato, Williams, Dominguez (Dk. 84 Gibbs-White), Yates (Dk. 46 Sangare), Anderson, McAtee (Dk. 46 Hudson-Odoi), Lucca (Dk. 46 Jesus)
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown (Dk. 76 Levent Mercan), İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın (Dk. 63 Asensio), Nene (Dk. 46 Semedo), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 76 Alaettin Ekici)
Goller: Dk. 22 ve 48 (penaltı) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 68 Hudson-Odoi (Nottingham Forest)
Sarı kart: Dk. 40 Lucca (Nottingham Forest)
Kerem Aktürkoğlu attı, Fenerbahçe 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/dzB7r6tOrg
— Sporx (@sporx) February 26, 2026
Kerem attı, turda fark 1'e indi!pic.twitter.com/f0Dp8O9Sby
— Sporx (@sporx) February 26, 2026
KAÇAN FIRSATLAR...
Nottingham Forest, Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.pic.twitter.com/OBLqBpgebm
— Sporx (@sporx) February 26, 2026
