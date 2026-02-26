26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Shumpert: "LeBron James, NBA'in ChatGPT'si"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in basketbol zekâsını yapay zekâ aracı ChatGPT'ye benzetti.

calendar 26 Şubat 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shumpert: 'LeBron James, NBA'in ChatGPT'si'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in basketbol zekâsını yapay zekâ aracı ChatGPT'ye benzetti.

James'i diğer oyunculardan ayıran en önemli unsurlardan birinin basketbol IQ'su olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Uzun kariyeri ve üst düzey performansının ötesinde, James sahip olduğu oyun bilgisi ve sahadaki stratejik hakimiyetiyle birçok otoriteye göre tarihin en büyük basketbolcularından biri olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncu, hem oyunun nasıl oynanması gerektiğine hem de rakip takımların sistemlerine dair kapsamlı bilgiye sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Shannon Sharpe'ın sunduğu "Club Shay Shay" programına konuk olan Iman Shumpert, dört kez MVP seçilen LeBron James'i günümüzde sıkça kullanılan bir yapay zekâ sistemine benzetti.

"NBA'in ChatGPT'si o," diyen Shumpert, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunu tarif etmenin en iyi yolu bu. O, ChatGPT. Ona ne sorarsan sor, cevabını biliyor. Koçları biliyor. Yardımcı koçları biliyor. Oyuncu gelişimini biliyor. Ben kendi kendime, 'Benim zihinsel kapasitem buna yetmez' diyordum. Film analizinden bahsediyordu. Aşırı komikti. X1, X2, X3, X4 demesine alışmam bir ayımı aldı. 'Yapma şunu' diyordum.

Ama gerçekten bunun için programlanmış gibi. Çünkü biz okula gittik, farklı sistemler gördük, değil mi? O ise buna hiç o şekilde maruz kalmadı. Direkt sonuca gidiyor. Verimli ol. Kazanmayı sağla. Kazanmazsan başarısızsın. LeBron'un bakış açısı bu."

Shumpert, Cleveland Cavaliers'ta LeBron James ile dört sezon birlikte forma giydi. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak, kariyerinin başında LeBron'un basketbol zekâsını anlamanın zaman aldığını ifade etti.

Ancak süreç sonunda Shumpert, LeBron ile birlikte kariyerinin en büyük başarısını elde etti: 2016 yılında NBA şampiyonluğu.

"Ben bunu daha önce hiç yaşamadım," diyen Shumpert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu sporcu, bir seviyeye çıkıp senden çok daha iyi hale geldiğinde 'Ben yaparım' der. Sana bir ipucu verir. Yapamazsan topu bana ver, der. Çünkü senin haklı olman için vaktim yoktur. Senin öğrenme sürecin için zamanımız yok. Benim kazanmam lazım."

Shumpert, LeBron'un bu noktada farklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti:

"LeBron sana o öğrenme sürecini tanır. 'Hoşuna gitmedi mi? Tamam. O zaman belki sistemi biraz değiştirmeliyiz çünkü burada rahatsız ve ona ihtiyacım var' der. Böyle bir basketbol zihniyle daha önce hiç karşılaşmamıştım."

LeBron James'in zihinsel dayanıklılığı, 23. NBA sezonunda dahi üretken kalmasının en önemli etkenlerinden biri olarak gösteriliyor. 2025-26 sezonunda Lakers formasıyla 39 maça çıkan James, maç başına 21.7 sayı, 7.0 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.