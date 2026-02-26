Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: 'Ben de sizi sevmiyorum'

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Uğurcan Çakır, instagram hesabında hikayesine Sefo'nun Organize - Rap Budur Beyler şarkısıyla fotoğraf ekledi ve söz konusu şarkının aşağıdaki sözlerini paylaştı.
İşte o sözler:
Gencolar hep sokaktalarmış
Ben zaten or'dan geliyorum
Beni sevmeyen birileri varmış
Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum
Çok da fifi, konuşuyo'nuz internette
