Radu Draguşin: "Taraftar baskısı çok olacak"

Romanya Milli Takım'ı stoperi Radu Draguşin A Milli Takımı'mızla 26 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mart 2026 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Romanya Milli Takım'ı stoperi Radu Draguşin A Milli Takımı'mızla 26 Mart Perşembe günü karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Romanya Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Radu Draguşin katıldı.

Maç için düşüncüleri sorulan Draguşin, "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Çok büyük taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız. Böyle bir şey olacağını bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. İki maçı da başarıyla geçeceğimizi sanıyorum. Taraftarlarımız da bizi 12. adam olarak destekliyor. Bu başarıyı onlarla birlikte yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için Draguşin,  "Önemli olan futbolcular değil, biz grup olarak çok iyiyiz. Başarılarımızı grup olarak kazandık." cevabını verdi.
