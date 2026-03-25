Vinicius Junior'dan geleceği için açıklama!

Vinícius Junior, Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere son noktayı koydu.



Brezilya'nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Carlo Ancelotti ile birlikte basın toplantısına katılan Vinicius Junior. Hem Brezilya'nın bugünü ve geleceğine hem de Real Madrid hakkında açıklamalarda bulundu.



"Uzun yıllar Madrid'de kalmak istiyorum"



Griezmann'ın MLS'e transferi ve kendisinin ABD'ye gidip gitmeyeceği sorusuna Vinicius şöyle yanıt verdi:



"Griezmann harika bir oyuncu. İspanya'da ve Fransa Milli Takımı'nda çok iyi bir kariyer yaptı. Onu çok beğeniyorum. MLS'e de çok şey katacaktır. Ama ben sadece Real Madrid'i düşünüyorum ve orada uzun yıllar kalmak istiyorum."



"Favori olduğumuzu düşünmüyorum"



Brezilya'nın favori olması hakkında

"Son sonuçlara bakarsak favori olduğumuzu düşünmüyorum. Ama formanın ağırlığı ve buradaki oyuncu kalitesi çok büyük. Sadece bir araya gelmemiz gerekiyor. Ancelotti'nin gelişiyle nasıl oynamamız gerektiğine dair daha net bir fikrimiz var. Bu da üzerimizdeki baskıyı azaltıyor. Brezilya'yı yeniden zirveye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Favori olmak istemiyoruz, zirvede olmak istiyoruz."



"Tekrar kaybetmek istemiyorum"



Milli takımda üstlendiği rol hakkında:

"Herkes benim başrol oyuncularından biri olmamı istiyor. Kariyerimdeki tüm zorluklara hazırım. Bir Dünya Kupası oynadım ve tekrar kaybetmek istemiyorum. Çok çalışıyorum, sakatlık yaşamamak istiyorum. Raphinha, Joao Pedro, Endrick, Estevao gibi çok iyi oyuncular var. Hepimiz hazırız. Duran toplarla bile maç kazanabilirsiniz, Dünya Kupası böyle kazanılır."



"Ondan sürekli bir şeyler öğreniyoruz"



Ancelotti'nin çalışma tarzı hakkında:

"Hocamız oyuncularla sürekli konuşuyor. Hangi pozisyonda oynamak istediğimizi, nasıl savunma yapmayı tercih ettiğimizi soruyor. Ama son kararı o veriyor. Bu iletişim bizim için çok önemli çünkü ondan sürekli bir şeyler öğreniyoruz."



"Çok güçlü rakip"



Fransa maçı hakkında:

"Çok önemli bir karşılaşma olacak. Çok güçlü bir rakip. Real Madrid'den takım arkadaşlarım da orada. Açık bir oyun olacağını düşünüyorum, kimse savunmaya çekilmek istemeyecek. Taraftar desteği bizim için her zaman çok önemli. Birlik olduğumuzda büyük şeyler başarabiliriz."



"Yeni gelen genç oyuncular çok soru soruyor"



Milli takım deneyimi ve genç oyuncular hakkında:

"Bir süredir milli takımdayım ama hâlâ 25 yaşındayım. Yeni gelen genç oyuncular çok soru soruyor. Bana da zamanında özgürlük verilmişti, ben de onlara aynı rahatlığı vermeye çalışıyorum. Bu anın tadını çıkarmalılar. Milli takım bir aile gibi."



"Real Madrid'de yaptıklarımı burada da yapmak istiyorum"



Performansı ve beklentiler hakkında:

"İnsanların ne söylediğine çok fazla takılmıyorum. İşimi ve Dünya Kupası için ne kadar çalıştığımı biliyorum. Şu an en iyi dönemimi yaşıyorum. Real Madrid'de yaptıklarımı burada da yapmak istiyorum."



"Neymar benim idolüm"



Brezilya'nın son yıllardaki en iyi oyuncusu olup olmadığı tartışmaları hakkında:

"Son sezonlarda en iyilerden biri bendim, Raphinha da öyle. Casemiro'nun tecrübesi ortada. Neymar üzerindeki baskı normal. Tarafsız değilim, o benim idolüm. %100'e ulaşmak için çalışıyor. Karar teknik direktöre ait ama biz her zaman en iyi oyuncularla oynamak isteriz."



