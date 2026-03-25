Serdal Adalı: 'Çok ciddi şekilde arsa arayışımız var'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali yapısını güçlendirmek ve yeni yatırımlar yapmak amacıyla arsa arayışlarının sürdüğünü açıkladı.
HT Spor'a konuşan Adalı, söz konusu projelerden elde edilecek gelirle kulübün finansal durumunun iyileştirileceğini ifade etti. Beşiktaş yönetimi, bu doğrultuda önemli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.
Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok ciddi şekilde arsa arayışımız var. Buradan gelecek parayla Beşiktaş'ın mali yapısını düzelteceğiz, hem de yatırım yapacağız."
200 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Öte yandan, Dikilitaş bölgesinde planlanan projeden yaklaşık 200 milyon euro civarında gelir elde edilmesinin beklendiği belirtildi.
Bu gelirle hem kulübün borç yükünün azaltılması hem de yeni yatırımların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
HT Spor'a konuşan Adalı, söz konusu projelerden elde edilecek gelirle kulübün finansal durumunun iyileştirileceğini ifade etti. Beşiktaş yönetimi, bu doğrultuda önemli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.
Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok ciddi şekilde arsa arayışımız var. Buradan gelecek parayla Beşiktaş'ın mali yapısını düzelteceğiz, hem de yatırım yapacağız."
200 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Öte yandan, Dikilitaş bölgesinde planlanan projeden yaklaşık 200 milyon euro civarında gelir elde edilmesinin beklendiği belirtildi.
Bu gelirle hem kulübün borç yükünün azaltılması hem de yeni yatırımların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.