Beşiktaş'ta Abraham'ı geçen çıkmadı!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Tammy Abraham, ligde 7 golle takımın en skorer ismi olmaya devam ediyor.

calendar 25 Mart 2026 11:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Tammy Abraham ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna katıp ara transferde 21 milyon euroya Aston Villa'ya sattığı Tammy Abraham başka bir takıma transfer olmasına rağmen hala Siyah-Beyazlı formayla ligde en çok gol atan oyuncu konumunda.

ORKUN KÖKÇÜ TAKİPTE

7 golü bulunan İngiliz forveti 6 golle takımın 10 numarası Orkun Kökçü takip ediyor.

RAFA'DAN DA 5 GOL

Bir başka ayrılan isim Rafa Silva da 5 golle en fazla gol atan oyuncular arasında... 

SON HABERLER
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

