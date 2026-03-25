Beşiktaş'ta Abraham'ı geçen çıkmadı!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Tammy Abraham ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna katıp ara transferde 21 milyon euroya Aston Villa'ya sattığı Tammy Abraham başka bir takıma transfer olmasına rağmen hala Siyah-Beyazlı formayla ligde en çok gol atan oyuncu konumunda.
ORKUN KÖKÇÜ TAKİPTE
7 golü bulunan İngiliz forveti 6 golle takımın 10 numarası Orkun Kökçü takip ediyor.
RAFA'DAN DA 5 GOL
Bir başka ayrılan isim Rafa Silva da 5 golle en fazla gol atan oyuncular arasında...
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Roma'dan kadrosuna katıp ara transferde 21 milyon euroya Aston Villa'ya sattığı Tammy Abraham başka bir takıma transfer olmasına rağmen hala Siyah-Beyazlı formayla ligde en çok gol atan oyuncu konumunda.
ORKUN KÖKÇÜ TAKİPTE
7 golü bulunan İngiliz forveti 6 golle takımın 10 numarası Orkun Kökçü takip ediyor.
RAFA'DAN DA 5 GOL
Bir başka ayrılan isim Rafa Silva da 5 golle en fazla gol atan oyuncular arasında...