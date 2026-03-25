Asensio: "Mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum!"

İspanya'dan önemli kulüplerin radarında olan Marco Asensio, Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede "Şu an aklımda transfer yok. Tek hedefim şampiyonluk. Burada çok mutluyum. Ayrılmayı da düşünmüyorum." dedi.

calendar 25 Mart 2026 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 09:23
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Süper Lig'e damgasını vuran Marco Asensio, son döenmde hakkındaki transfer iddiaları ile gündemdeydi.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Başta Atletico Madrid ve Villarreal olmak üzere La Liga'dan önemli kulüplerin yeni sezon öncesi transfer hedefi olduğu iddia edilen İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Asensio'nun "Şu anda aklımda transfer yok. Tek hedefim şampiyonluk. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ayrılmayı da düşünmüyorum." dediği öğrenildi.

Bu sezon takım içindeki liderliğiyle de ön plana çıkan tecrübeli futbolcunn Samandıra'daki havayı olumluya çevirmek için büyük çaba harcadığı belirtildi.

TRANSFER İLGİSİ DOĞRU

Ancak, İspanyol basınında çıkan transfer haberkerinin büyük oranda doğru olduğu ve sezon sounda mutlaka 2-3 kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da öğrenildi.

FENERBAHÇE SATMAYACAK

Sarı lacivertli takımda yılda 10 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Asensio'ya bu seviyede bir teklifin gelmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise Marco Asensio'yu satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

