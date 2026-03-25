Frimpong: ''Yemin ederim sana yardıma geldim''

Liverpool maçında elinin reklam panolarına sıkışmasıyla parmağı kesilen Noa Lang, milli takım kampında Liverpool'lu Frimpong ile o pozisyonu konuştu.

calendar 24 Mart 2026 23:35 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 00:05
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı rövanş mücadelesinde parmağı kesilen Noa Lang, maç sonu şehirde ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına da katıldı.

FRIMPONG İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Hollandalı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı.

İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.

''YEMİN EDERİM SANA YARDIMA GELDİM''

Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardıma geldiğini belirterek ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü.

Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a teşekkür ederek sarıldı ve ''biliyorum'' dedi.

