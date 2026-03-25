Frimpong: ''Yemin ederim sana yardıma geldim''

🗣️Jeremie Frimpong: "Biliyorsun ben o an geldim. Yemin ederim, sana yardım etmeye geldim."



🗣️Noa Lang: "Biliyorum."



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı rövanş mücadelesinde parmağı kesilen Noa Lang, maç sonu şehirde ameliyat oldu.Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına da katıldı.Hollandalı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı.İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardıma geldiğini belirterek ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü.Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a teşekkür ederek sarıldı ve ''biliyorum'' dedi.