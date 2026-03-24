Markelle Fultz, Raptors ile 10 günlük sözleşme imzaladı

Tecrübeli guard Markelle Fultz, Toronto Raptors ile 10 günlük sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 24 Mart 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Raptors 905 formasıyla G League'de oynadığı beş maçta Fultz, 9.4 sayı, 2.4 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 21 maça çıkan Fultz, 2.9 sayı, 1.0 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Toronto Raptors, Doğu Konferansı'nda şu anda Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers'ın önünde, beşinci sırada yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
