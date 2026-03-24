Markelle Fultz, Raptors ile 10 günlük sözleşme imzaladı

Tecrübeli guard Markelle Fultz, Toronto Raptors ile 10 günlük sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Raptors 905 formasıyla G League'de oynadığı beş maçta Fultz, 9.4 sayı, 2.4 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 21 maça çıkan Fultz, 2.9 sayı, 1.0 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Toronto Raptors, Doğu Konferansı'nda şu anda Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers'ın önünde, beşinci sırada yer alıyor.



