Lionel Messi'nin hedefi yeni dünya rekoru

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, en fazla serbest vuruşu golüne imza atmak istiyor. Arjantinli yıldızın şu anda serbest vuruştan 71 golü bulunuyor. Bu alanda zirvede ise Brezilyalı eski yıldız Juninho yer alıyor.

calendar 24 Mart 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yeni bir rekorla futbol tarihine geçmek istiyor.

Arjantinli yıldız, kariyerinde serbest vuruştan 71 gole ulaştı. Messi, bu rakamla birlikte serbest vuruşlardan 70 gole imza atan Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

Messi, bu alanda zirvede yer alarak futbol tarihine geçmek istiyor. Futbol tarihinde şu anda en fazla serbest vuruş golüne imza atan isim 77 golle Brezilyalı eski yıldız Juninho.

38 yaşındaki Lionel Messi, kariyerinin kalan bölümünde atacağı 7 golle birlikte serbest vuruştan en fazla gol atan futbolcu olarak da tarihe geçmek istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
