14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Duren, Pistons'ın seride 2-3 geri düşmesi sonrası: "Daha iyi olabilirdim..."

Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, Cleveland Cavaliers karşısında alınan kritik mağlubiyetin ardından performansına yönelik sert eleştirileri kabul etti.

14 Mayıs 2026 14:29
Genç uzun, takımının Doğu Konferansı yarı final serisinde elenmenin eşiğine gelmesinin ardından kendi oyunundan memnun olmadığını açık şekilde dile getirdi.

Pistons, serinin beşinci maçında sahasında Cleveland Cavaliers'a karşı uzatma sonunda 117-113 mağlup oldu ve seride 3-2 geri düştü. Detroit temsilcisi artık sezonu sürdürebilmek için bir sonraki maçı kazanmak zorunda.

Normal sezonda kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Duren ise play-off performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle kritik anlarda beklenen etkiyi yaratamaması dikkat çekiyor.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Duren, çarşamba gecesi ortaya koyduğu performansın yeterli olup olmadığı sorusuna net bir yanıt verdi:

"Kesinlikle değildi," diyen Duren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunun her alanında daha iyi olabileceğimi hissediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve gelişmeye devam edeceğim."

Genç oyuncu, Cavaliers karşısındaki mağlubiyette 25 dakikada yalnızca 9 sayı ve 5 ribaund üretebildi.

Duren, Cleveland serisinde şu ana kadar maç başına 9.4 sayı, yüzde 46.2 şut yüzdesi ve 6.6 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. 2026 NBA Playoffları genelinde ise maç başına sadece 10.2 sayı katkısı verebildi.

Bu rakamlar, Duren'in etkileyici normal sezon performansı düşünüldüğünde büyük hayal kırıklığı yarattı. Genç pivot, normal sezonda kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş ve Pistons'ın Doğu Konferansı'nı 60 galibiyetle zirvede tamamlamasında önemli rol oynamıştı.

70 maçta forma giyen Duren, kariyer rekoru olan 19.5 sayı ortalamasını yüzde 65 şut isabetiyle yakalamış, buna ek olarak 10.5 ribaund üretmişti.

Pistons cephesi şimdi gözünü Cleveland'daki altıncı maça çevirmiş durumda. Detroit'in seriyi uzatabilmesi için Duren'in normal sezondaki dominant performans seviyesine geri dönmesi gerektiği konuşuluyor.

Pistons ile Cavaliers arasındaki serinin altıncı maçı cuma gecesi oynanacak. Detroit'in bir mağlubiyet daha alması halinde sezonu sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
