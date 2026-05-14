Duren, Pistons'ın seride 2-3 geri düşmesi sonrası: 'Daha iyi olabilirdim...'

Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, Cleveland Cavaliers karşısında alınan kritik mağlubiyetin ardından performansına yönelik sert eleştirileri kabul etti.



Genç uzun, takımının Doğu Konferansı yarı final serisinde elenmenin eşiğine gelmesinin ardından kendi oyunundan memnun olmadığını açık şekilde dile getirdi.



Pistons, serinin beşinci maçında sahasında Cleveland Cavaliers'a karşı uzatma sonunda 117-113 mağlup oldu ve seride 3-2 geri düştü. Detroit temsilcisi artık sezonu sürdürebilmek için bir sonraki maçı kazanmak zorunda.



Normal sezonda kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Duren ise play-off performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle kritik anlarda beklenen etkiyi yaratamaması dikkat çekiyor.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Duren, çarşamba gecesi ortaya koyduğu performansın yeterli olup olmadığı sorusuna net bir yanıt verdi:



"Kesinlikle değildi," diyen Duren sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oyunun her alanında daha iyi olabileceğimi hissediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve gelişmeye devam edeceğim."



Genç oyuncu, Cavaliers karşısındaki mağlubiyette 25 dakikada yalnızca 9 sayı ve 5 ribaund üretebildi.



Duren, Cleveland serisinde şu ana kadar maç başına 9.4 sayı, yüzde 46.2 şut yüzdesi ve 6.6 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. 2026 NBA Playoffları genelinde ise maç başına sadece 10.2 sayı katkısı verebildi.



Bu rakamlar, Duren'in etkileyici normal sezon performansı düşünüldüğünde büyük hayal kırıklığı yarattı. Genç pivot, normal sezonda kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş ve Pistons'ın Doğu Konferansı'nı 60 galibiyetle zirvede tamamlamasında önemli rol oynamıştı.



70 maçta forma giyen Duren, kariyer rekoru olan 19.5 sayı ortalamasını yüzde 65 şut isabetiyle yakalamış, buna ek olarak 10.5 ribaund üretmişti.



Pistons cephesi şimdi gözünü Cleveland'daki altıncı maça çevirmiş durumda. Detroit'in seriyi uzatabilmesi için Duren'in normal sezondaki dominant performans seviyesine geri dönmesi gerektiği konuşuluyor.



Pistons ile Cavaliers arasındaki serinin altıncı maçı cuma gecesi oynanacak. Detroit'in bir mağlubiyet daha alması halinde sezonu sona erecek.



