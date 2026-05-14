14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Selçuk İnan'dan Antalyaspor cevabı!

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

14 Mayıs 2026 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, ligin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu söyledi.

Gelecek sezon daha büyük hedeflere doğru yola çıkacaklarını dile getiren İnan, "İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle bizim için bence keyifli ve güzel bir sezondu. Sezonun bu şekilde bitmesinde başta taraftarımız olmak üzere büyükşehir belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten zorlu bir seneydi." dedi.

İnan, ligin son maçında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacaklarını anımsatarak, son haftalarda zorlu ve sıralamayı değiştiren maçlar oynadıklarını kaydetti.

Antalyaspor karşılaşmasının da bunlardan biri olacağını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Son dönemde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu. Antalyaspor'la saha dışında olan kardeşliğimiz, tabii ki sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı, ben hayatımda hep böyle baktım ama saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz ne derseniz deyin. Bundan önceki rakiplerimizle nasıl kora kor mücadele ettiysek yine böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

''BURASI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR KULÜP''

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci de 16 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'in ilk yılında bazı dezavantajlar yaşadıklarını belirterek, gelecek yıl Kocaelispor'un daha iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi.

Bir basın mensubunun "Sezon sonu sözleşmen bitiyor, yönetimle görüşmen oldu mu?" sorusuna Gökhan Değirmenci, "Henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Buna kulübümüz ve hocamız karar verecek. 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay birçok şey yaşadık. Sevinç, üzüntü, gurur... Kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Sadece futbolculuk yapmadım, hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Burası benim için çok özel bir kulüp. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği gibi Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
