14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Galatasaray'a Kongolu dinamo: Ngal'ayel Mukau

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar Lille'in genç yıldızı için yeniden harekete geçti..

calendar 14 Mayıs 2026 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:44
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yönünü transfere döndü.

Orta sahaya muhakkak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda Lille forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha Ngal'yel Mukau'yu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ısrarı, Okan Buruk'un orta saha kurgusunda aranan o "eksik parçayı" tamamlama isteğinden kaynaklanıyor..

Mukau'yu Mario Lemina ve Lucas Torreira ile kıyasladığımızda, neden ideal bir hedef olduğu daha net ortaya çıkıyor.

Mukau'da Lemina gibi uzun adımlı, baskı altındayken top saklayabilen ve oyunu dikine taşıyabilen bir profile sahip. Topla dribbling yeteneği, rakip hatları kırma konusunda Lemina'yı andırıyor.

SİSTEME OLDUKÇA UYGUN

Lemina daha çok bir oyun kurucu özelliklerine sahipken, Mukau daha çok bir "box-to-box" oyuncu. Ayrıca Mukau, Lemina'nın kronikleşen sakatlık risklerine kıyasla çok daha genç ve fiziksel olarak daha sürdürülebilir bir yatırım.

Torreira kısa boylu, çabuk ve "top hırsızı" bir oyuncu. Mukau ise yaklaşık 1.88m boyuyla Torreira'nın eksik kaldığı hava toplarında ve fiziksel boğuşmalarda orta sahaya hakimiyet getiriyor.

Okan Buruk'un sistemi yoğun ön alan baskısı ve hızlı geri dönüşler gerektiriyor.

20 yaşındaki Mukau, Lille'deki performansıyla bu atletizmi karşılayabileceğini kanıtladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
