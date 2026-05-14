Galatasaray'a Kongolu dinamo: Ngal'ayel Mukau

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yönünü transfere döndü.
Orta sahaya muhakkak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda Lille forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha Ngal'yel Mukau'yu transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ısrarı, Okan Buruk'un orta saha kurgusunda aranan o "eksik parçayı" tamamlama isteğinden kaynaklanıyor..
Mukau'yu Mario Lemina ve Lucas Torreira ile kıyasladığımızda, neden ideal bir hedef olduğu daha net ortaya çıkıyor.
Mukau'da Lemina gibi uzun adımlı, baskı altındayken top saklayabilen ve oyunu dikine taşıyabilen bir profile sahip. Topla dribbling yeteneği, rakip hatları kırma konusunda Lemina'yı andırıyor.
SİSTEME OLDUKÇA UYGUN
Lemina daha çok bir oyun kurucu özelliklerine sahipken, Mukau daha çok bir "box-to-box" oyuncu. Ayrıca Mukau, Lemina'nın kronikleşen sakatlık risklerine kıyasla çok daha genç ve fiziksel olarak daha sürdürülebilir bir yatırım.
Torreira kısa boylu, çabuk ve "top hırsızı" bir oyuncu. Mukau ise yaklaşık 1.88m boyuyla Torreira'nın eksik kaldığı hava toplarında ve fiziksel boğuşmalarda orta sahaya hakimiyet getiriyor.
Okan Buruk'un sistemi yoğun ön alan baskısı ve hızlı geri dönüşler gerektiriyor.
20 yaşındaki Mukau, Lille'deki performansıyla bu atletizmi karşılayabileceğini kanıtladı.
Orta sahaya muhakkak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda Lille forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha Ngal'yel Mukau'yu transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ısrarı, Okan Buruk'un orta saha kurgusunda aranan o "eksik parçayı" tamamlama isteğinden kaynaklanıyor..
Mukau'yu Mario Lemina ve Lucas Torreira ile kıyasladığımızda, neden ideal bir hedef olduğu daha net ortaya çıkıyor.
Mukau'da Lemina gibi uzun adımlı, baskı altındayken top saklayabilen ve oyunu dikine taşıyabilen bir profile sahip. Topla dribbling yeteneği, rakip hatları kırma konusunda Lemina'yı andırıyor.
SİSTEME OLDUKÇA UYGUN
Lemina daha çok bir oyun kurucu özelliklerine sahipken, Mukau daha çok bir "box-to-box" oyuncu. Ayrıca Mukau, Lemina'nın kronikleşen sakatlık risklerine kıyasla çok daha genç ve fiziksel olarak daha sürdürülebilir bir yatırım.
Torreira kısa boylu, çabuk ve "top hırsızı" bir oyuncu. Mukau ise yaklaşık 1.88m boyuyla Torreira'nın eksik kaldığı hava toplarında ve fiziksel boğuşmalarda orta sahaya hakimiyet getiriyor.
Okan Buruk'un sistemi yoğun ön alan baskısı ve hızlı geri dönüşler gerektiriyor.
20 yaşındaki Mukau, Lille'deki performansıyla bu atletizmi karşılayabileceğini kanıtladı.