Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.



Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:



15 Mayıs Cuma:



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak



16 Mayıs Cumartesi:



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu



20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay



20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk



17 Mayıs Pazar:



17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan



20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen



20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler



20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan







