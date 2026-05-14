Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.
Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27