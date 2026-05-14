14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak

Süper Lig'de 34. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

calendar 14 Mayıs 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.

Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

15 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu 

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
