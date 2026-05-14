Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2026? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu?

afta sonu planlarını ve alışveriş listelerini hazırlayan emekliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen müjdeli haber resmi gazetede yayımlandı mı?

Kısa, net ve bayram bütçenizi netleştirecek o sarsıcı rakam: 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi, yapılan son düzenlemeyle birlikte 5.000 TL olarak belirlenmiştir!

Geçtiğimiz dönemlerde uygulanan tutarların üzerine eklenen enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte, emeklilerin bayramda nefes almasını sağlayacak olan bu rakam; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm hak sahiplerinin hesaplarına eşit olarak yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise hisseleri oranında bu ödemeden faydalanmaya devam edecek.

2026 yılı Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle, ödemelerin bayramdan hemen önceki hafta tamamlanması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği muhtemel ödeme takvimi şu şekildedir:

SSK Emeklileri: Tahsis numarasının son rakamına göre 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında,

Bağ-Kur Emeklileri: 21 Mayıs 2026 tarihinde,

Emekli Sandığı (Memur Emeklileri): 22 Mayıs 2026 tarihinde,

ikramiyelerini banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla çekebilecekler.

Sadece emekliler değil, sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan birçok farklı grup bu ödemeden yararlanma hakkına sahip:

Yaşlılık, vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar,

Ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) alan hak sahipleri,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar,

Güvenlik korucuları ve muharip gaziler.

Kritik Detay: Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda gelir veya aylık alıyor olma şartı aranmaktadır. Yeni emekli olan vatandaşlarımızın da bu tarihlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.