Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 11:31 -
Güncelleme Tarihi:
24 Nisan 2026 11:31
Karne ne zaman alınacak 2026? Okullar ne zaman kapanıyor?
Eğitim öğretim yılının son virajına girilirken, milyonlarca öğrenci ve veliyi kelimenin tam anlamıyla devasa bir "yaz tatili" heyecanı sardı! Sabahın erken saatlerinde çalan o yorucu alarmlardan, bitmek bilmeyen ödevlerden ve stresli sınavlardan bunalan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine dikmiş durumda. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Karne ne zaman alınacak 2026? Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi gün başlıyor?" sorguları eğitim sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem tatil planı yapacak velileri hem de karne notlarını merak eden öğrencileri yakından ilgilendiren o resmi takvim ve karne gününün tüm detayları...
Sınav stresini geride bırakıp denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak isteyen milyonlarca öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur son ders zili tam olarak ne zaman çalacak?
2026 KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? (OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ)Kısa, net ve yıllık tatil planlarınızı şimdiden yaptıracak o müjdeli cevap: 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönem karneleri, 26 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ dağıtılacaktır!Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi çalışma takvimine göre; ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarına giderek karnelerini, takdir, teşekkür ve onur belgelerini öğretmenlerinin elinden alacak. Bu tarih itibarıyla 2025-2026 eğitim yılı resmen sona erecek ve yaklaşık 3 ay sürecek olan o uzun yaz tatili maratonu başlamış olacak!KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?Okulların son günü yaşanan o tatlı telaşın en büyük sorularından biri de karne töreninin saati! Karne dağıtım saatleri okulların eğitim sistemine (tam gün veya ikili eğitim) göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte genel tablo şu şekildedir:Sabahçı ve Tam Gün Eğitim Veren Okullar: Karneler genellikle sabah saat 09.00 ile 11.00 arasında düzenlenen resmi törenlerin ardından öğrencilere sınıflarında teslim edilir.Öğlenci Eğitim Veren Okullar: Bu okullarda ise karne dağıtımı genellikle öğleden sonra 13.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.(Net saati kaçırmamak ve kapıda beklememek için son hafta sınıf öğretmeninizin yapacağı duyuruyu takip etmeniz hayat kurtaracaktır!)E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK? (NOTLAR NE ZAMAN KESİNLEŞİR?)Karne heyecanını önceden dijital ortamda yaşamak isteyen öğrencilerin bir numaralı adresi olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile ilgili o klasik "e-Okul kapandı mı, artık not girilmez mi?" efsanesine de son noktayı koyalım:
e-Okul sistemi, not girişleri ve devamsızlık kayıtları için öğretmenlerin ve idarecilerin kullanımına her zaman açıktır; yani sistem teknik olarak hiçbir zaman "kapanmaz."Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne gününden genellikle birkaç gün önce (23-24 Haziran gibi) idare tarafından kilitlenir ve karneler renkli basıma gönderilir. Bu tarihten sonra e-Okul ekranında gördüğünüz notlar artık sizin nihai karne notlarınızdır!Şimdi gözler 26 Haziran Cuma sabahına kilitlendi! Şimdiden tüm öğrencilere bol dinlenmeli, eğlenceli ve yorgunluk atacakları harika bir yaz tatili diliyoruz!
