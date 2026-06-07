YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS 2026: TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde adaylar, sınava hangi merkezde katılacaklarını öğrenmek için sınav giriş belgelerine odaklanmış durumda. Öğrenciler, sınav yerlerinin açıklanmasına ilişkin ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu yakından takip ederken, konuya dair "2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

YKS sınav giriş belgesi hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.

Buna göre 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

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2026 YKS sınav yerleri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte belli olacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.