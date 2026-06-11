Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede başkanlığa seçilen Yıldırım'ı tebrik etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:17
Haber: Sporx.com
Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ile iletişime geçti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Başkan Erdoğan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erdoğan, başkanlık görevine seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.

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