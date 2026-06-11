Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ile iletişime geçti.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
Başkan Erdoğan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erdoğan, başkanlık görevine seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
Başkan Erdoğan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erdoğan, başkanlık görevine seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.