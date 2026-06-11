Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman haberleri üzerine açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 17:48
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son günlerde sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve çeşitli teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 

Yıldırım açıklamasında, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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