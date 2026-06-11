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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

FIFA Dünya Kupası 2026 McDonald's'a Geliyor

McDonald's Türkiye, Yeni Menüler ve Koleksiyon Ürünleriyle Dünya Kupası Heyecanına Ortak Oluyor

calendar 11 Haziran 2026 18:07 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 18:31
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
FIFA Dünya Kupası 2026 McDonald's'a Geliyor
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FIFA Dünya Kupası 2026'nın resmi sponsoru McDonald's, futbolun dünyayı birleştiren heyecanını sınırlı süreli yeni menüler, özel lezzetler ve taraftar deneyim alanıyla Türkiye'ye taşıyor. David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son, Lamine Yamal ve McDonald's'ın sevilen karakteri Grimace'in yer aldığı 6 farklı koleksiyon bardağı da seçili menüler eşliğinde futbolseverleri bekliyor. McDonald's Türkiye ayrıca futbol dünyasının sevilen fenomenleriyle turnuva boyunca özel içeriklere imza atacak.

McDonald's, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları ve futbolun en ikonik isimlerini FIFA DÜNYA KUPASI 2026 kampanyasıyla bir araya getiriyor. Tribünlerden sahadaki yıldızlara ve evinde maç izleyen taraftarlara uzanan futbolun ortak heyecanı, turnuvanın resmi sponsoru olan McDonald's'ın FIFA DÜNYA KUPASI 2026 ve Happy Meal Menüleriyle global bir kutlamaya dönüşüyor.

Efsane kadro koleksiyon bardaklarında!  

10 Haziran'da başlayan kampanya kapsamında McDonald's Türkiye restoranlarında satışa sunulan FIFA DÜNYA KUPASI 2026 Menüleri, dünya futbolunun yıldız isimlerini ve McDonald's evrenini aynı koleksiyonda buluşturuyor. David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son ve Lamine Yamal'ın yer aldığı koleksiyon bardaklarına, McDonald's'ın renkli karakteri Grimace de eşlik ediyor.

 "Futbol, sahada yaşananların çok ötesinde bir anlam taşıyor" diyen efsane futbolcu David Beckham, "Bu özel iş birlikleri, taraftarları ve aileleri bir araya getirirken FIFA Dünya Kupası'na giden süreçte ve turnuva boyunca heyecanı daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Menüleri McDelivery ile kapıya geliyor

2026 FIFA Dünya Kupası Menüleri kapsamında misafirler Big Mac®, McChicken® veya 6'lı Chicken McNuggets® seçeneklerinden birini tercih ederek özel koleksiyon bardaklarından birine sahip olabiliyor. Sınırlı süreyle sunulan, turnuvaya özel altın renkli ambalajındaki Big Mac® Sos da FIFA Dünya Kupası keyfine lezzet katıyor.

Restoranların yanı sıra McDelivery üzerinden de sipariş edilebilen menüler, evde maç izleme ritüelinin en lezzetli eşlikçisi oluyor. Taraftarlar, maçların heyecanını ekran başında yaşarken favori menülerine kolayca ulaşabiliyor.

12 farklı Squishmallows™ karakteri minik taraftarları bekliyor

Futbolun ve McDonald's'ın en küçük hayranları için hazırlanan FIFA DÜNYA KUPASI HAPPY MEAL® Menüleri de maç günü heyecanını McDonald's Türkiye restoranlarına taşıyor. Her Happy Meal menüsü, 12 farklı Squishmallows™ peluş karakterden biriyle sunuluyor. Koleksiyon; özel renkler, desenler, armalar, numaralar ve McDonald's grafiklerinden oluşan turnuva temalı formalarıyla aileleri ve minik taraftarları Dünya Kupası coşkusuna davet ediyor.

Yeni McFlurry ile maç heyecanına tatlı bir mola

FIFA Dünya Kupası 2026 dönemine özel olarak sınırlı süreyle sunulan Golden McFlurry Karamel & Hindistan Cevizi de menüde yerini aldı. Vanilyalı dondurmanın karamel sos ve Hindistan ceviziyle birleştiği yeni McFlurry, turnuva heyecanına tatlı bir mola vermek isteyen taraftarlara hitap ediyor.

"A Milli Takımımızın dönüşü Dünya Kupası'nı daha da anlamlı kılıyor"

McDonald's Türkiye CMO'su Özdeş Dönen Artak, McDonald's'ın FIFA DÜNYA KUPASI 2026 sponsorluğuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"FIFA Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı ortak bir heyecanda buluşturan çok özel bir organizasyon. A Milli Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden bu büyük sahnede yer alacak olması, bu dönemi bizim için ayrıca anlamlı ve gurur verici kılıyor. McDonald's'ın global ölçekte sürdürdüğü bu heyecanın ülkemizdeki yansımalarını misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. McDonald's Türkiye olarak, turnuva boyunca taraftar kültürünü sahiplenen, futbol coşkusunu gündelik deneyimin parçası haline getiren özel uygulamalarla renkli bir Dünya Kupası atmosferi sunacağız."

İkonik altın kemere sıkışan topun sırrı çözüldü

McDonald's Türkiye'nin FIFA DÜNYA KUPASI 2026 kampanyasını duyurmasının ardından, son günlerde sosyal medyada gündem olan uygulamanın sırrı da ortaya çıkmış oldu. Ispartakule Modernyaka restoranında markanın ikonik "M" logosuna sıkışmış futbol topu, görenleri şaşırtarak kısa sürede sosyal medyada merak konusu olmuştu.

Dünya Kupası coşkusu hem restoranlarda hem dijitalde!

McDonald's Türkiye, FIFA DÜNYA KUPASI 2026 heyecanını fiziksel ve dijital temas noktalarına taşıyan etkinliklerle de turnuva coşkusunu yükseltiyor. Bu kapsamda Ispartakule Modernyaka restoranında markanın ikonik "M" logosuna yerleştirilen futbol topu, kampanyanın sahadaki dikkat çekici yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Kartal Drive Thru ve Ümraniye Drive Thru restoranları, taraftarların Dünya Kupası atmosferini McDonald's keyfiyle birleştirebileceği özel bir deneyim alanına dönüştürüldü. Alanda mini saha, langırt, parmak futbolu, fotoğraf çekim alanları ve Drive-Thru tünel giydirmesi McDonald's Türkiye misafirleriyle buluşuyor.

McDonald's uygulamasında ise altı hafta boyunca sürecek özel bir "FIFA Dünya Kupası Fan Alanı'' başlatıldı. Taraftarlar, uygulama içindeki oyunlaştırma kurgusuyla turnuva heyecanına dijital olarak katılabilirken; dönem boyunca menü fırsatlarına, Türkiye maçlarına özel tekliflere ve FIFA  Dünya Kupası temalı tişörtler ve ek sürpriz ürünlere erişebiliyor.

Turnuva heyecanı fenomenlerle yaşanacak

McDonald's Türkiye turnuva boyunca spor dünyasının sevilen isimleriyle özel programlara da imza atacak. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak, futbol yorumlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Hasan Arda Kaşıkçı Htalks Youtube canlı yayın programlarında Dünya Kupası değerlendirmelerini McDonald's Türkiye iş birliğiyle izleyicilerine aktaracak. 

McDonald's Türkiye Hakkında:

'BrandZ 2025 En Değerli 100 Küresel Marka' çalışmasına göre dünyanın en değerli markaları arasında bulanan ve teknoloji şirketleriyle birlikte ilk 10'da yer alan tek yeme-içme firması McDonald's, Türkiye'de ilk restoranını 1986 yılında açmıştır. McDonald's Türkiye, bugün 322 restoranı ve 10 bini aşkın çalışanıyla hizmet vermektedir. Sunduğu ürün ve hizmetlerin yüzde 99'unu Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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