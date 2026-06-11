Beşiktaş'ta Pavlidis operasyonu! Orkun Kökçü transferi bitiriyor

Uzun zamandır Yunan golcü Vangelis Pavlidis'i takibe alan Beşiktaş mutlu sona yakın. Orkun Kökçü devreye girerek eski takım arkadaşının transferini bitirme noktasına getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:32 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 08:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Pavlidis operasyonu! Orkun Kökçü transferi bitiriyor
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Hyeon-gyu Oh'un yanına golcü arayan Beşiktaşlı yöneticilerin, Vangelis Pavlidis'in transferinde aşama kaydettiği öne sürüldü.

Başkan Serdal Adalı, Benfica forması giyen Yunan golcüyü kadroya katmak için bizzat devreye girerek Portekiz kulübüyle pazarlıkları üst seviyeye taşıdı.

20 milyon euro'luk resmi teklifle Lizbon ekibinin kapısını çalan Adalı ve yöneticiler Benfica'nın yüksek bonservis taleplerini esnetmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAPTAN KOZU

Bu transferde en büyük koz kaptan Orkun Kökçü oldu. Milli yıldızın devreye girerek eski takım arkadaşının transferini bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. İkilinin arasındaki arkadaşlık bağı, Hollanda'ya dayanıyor. Orkun, Feyenoord kaptanı olarak kupaları kaldırırken, Pavlidis, Alkmaar formasıyla attığı gollerle dikkat çekiyordu. İki yıldız daha sonra Benfica çatısı altında bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ'I ANLATTI

Orkun'un Pavlidis'i arayıp Beşiktaş'ın yeni projesini, kulübün büyüklüğünü ayrıntılı bir biçimde anlattığı aktarıldı. Tecrübeli forvetin olumlu referans sonrası ikna olduğu ve siyah-beyazlı takıma gelmeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Yunan golcü, Benfica kulüp televizyonuna verdiği röportajda Orkun için o dönem "Onun gibi oyun zekası ve pas vizyonu üst düzey bir orta sahayla oynamak işimi çok kolaylaştıracak" demişti.  


 

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