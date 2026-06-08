Haber Tarihi: 08 Haziran 2026 15:17 -
Güncelleme Tarihi:
08 Haziran 2026 15:17
Paramedik 4 yıllık mı oldu, kaç yıllık?
Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar ve sağlık sektöründe kariyer planlayanlar için büyük bir merak konusu olan paramedik eğitim süresiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır ön lisans programı olarak iki yıllık eğitim veren İlk ve Acil Yardım bölümünün, Yükseköğretim Kurulu kararları ve üniversitelerin yeni akademik yapılanmaları doğrultusunda 4 yıllık lisans programına dönüştürülüp dönüştürülmediği sorusu, arama motorlarında en çok aratılan sağlık gündemleri arasında yer alıyor. Peki, Paramedik 4 yıllık mı oldu? Paramedik bölümü lisans mı oluyor?
Türkiye'de sağlık sektörünün en dinamik ve kritik kollarından birini oluşturan hastane öncesi acil tıp hizmetleri, eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ambulanslarda ve acil servislerde hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunan paramedikler, bugüne kadar ağırlıklı olarak üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesindeki 2 yıllık İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarından mezun oluyordu. Ancak, mesleğin gerektirdiği ileri düzey tıbbi bilgi, gelişen teknoloji ve uluslararası standartlara uyum sağlama ihtiyacı, paramedik eğitiminin 4 yıllık lisans seviyesine çıkarılması yönündeki talepleri ve akademik çalışmaları hızlandırdı. Peki, Paramedik 4 yıllık mı oldu? Paramedik bölümü lisans mı oluyor?
PARAMEDİK 4 YILLIK MI OLDU, LİSANS MI OLUYOR?Sosyal medyada paramedik bölümünün 4 yıla çıkarılacağına yönelik iddialar artıyor. Sağlık çalışanları ile ilgili gelişmeleri paylaşan bir sosyal medya hesabı paramedik bölümünün lisans bölümü olacağını ifade etti. Halen 2 yıllık ön lisans programı olarak eğitim veren Paramedik (İlk ve Acil Yardım) bölümünün, yürütülen çalışmalar kapsamında 4 yıllık lisans programına dönüştürülmesine yönelik süreçte sona yaklaşıldığı öğrenildi. Ancak konuyla ilgili resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi. Konuyla ilgili YÖK tarafından kesin duyuru geldiği taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.Bazı kullanıcılar, 4 yıllık eğitimin mesleğin kalitesini artıracağını savunurken, diğerleri ise istihdam olanaklarının azalabileceği ve mevcut ön lisans mezunlarının durumunun belirsizleşebileceği endişesini dile getirdi.Türkiye'de İlk ve Acil Yardım (Paramedik) bölümü, genellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık ön lisans eğitimi olarak sunuluyor. Mezunlar, "Acil Tıp Teknikeri" unvanıyla 112 Acil Servis, özel ambulans şirketleri, hastanelerin acil servisleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gibi alanlarda görev alıyor. Eğitim süresince anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, acil hasta bakımı ve acil sağlık hizmetleri gibi dersler alan öğrenciler, sahada hızlı ve etkili müdahaleler yapabilecek şekilde yetiştiriliyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.