Paramedik 4 yıllık mı oldu, kaç yıllık?

Türkiye'de sağlık sektörünün en dinamik ve kritik kollarından birini oluşturan hastane öncesi acil tıp hizmetleri, eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ambulanslarda ve acil servislerde hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunan paramedikler, bugüne kadar ağırlıklı olarak üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesindeki 2 yıllık İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarından mezun oluyordu. Ancak, mesleğin gerektirdiği ileri düzey tıbbi bilgi, gelişen teknoloji ve uluslararası standartlara uyum sağlama ihtiyacı, paramedik eğitiminin 4 yıllık lisans seviyesine çıkarılması yönündeki talepleri ve akademik çalışmaları hızlandırdı. Peki, Paramedik 4 yıllık mı oldu? Paramedik bölümü lisans mı oluyor?

Sosyal medyada paramedik bölümünün 4 yıla çıkarılacağına yönelik iddialar artıyor. Sağlık çalışanları ile ilgili gelişmeleri paylaşan bir sosyal medya hesabı paramedik bölümünün lisans bölümü olacağını ifade etti. Halen 2 yıllık ön lisans programı olarak eğitim veren Paramedik (İlk ve Acil Yardım) bölümünün, yürütülen çalışmalar kapsamında 4 yıllık lisans programına dönüştürülmesine yönelik süreçte sona yaklaşıldığı öğrenildi. Ancak konuyla ilgili resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi. Konuyla ilgili YÖK tarafından kesin duyuru geldiği taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

Bazı kullanıcılar, 4 yıllık eğitimin mesleğin kalitesini artıracağını savunurken, diğerleri ise istihdam olanaklarının azalabileceği ve mevcut ön lisans mezunlarının durumunun belirsizleşebileceği endişesini dile getirdi.

Türkiye'de İlk ve Acil Yardım (Paramedik) bölümü, genellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık ön lisans eğitimi olarak sunuluyor. Mezunlar, "Acil Tıp Teknikeri" unvanıyla 112 Acil Servis, özel ambulans şirketleri, hastanelerin acil servisleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gibi alanlarda görev alıyor. Eğitim süresince anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, acil hasta bakımı ve acil sağlık hizmetleri gibi dersler alan öğrenciler, sahada hızlı ve etkili müdahaleler yapabilecek şekilde yetiştiriliyor.