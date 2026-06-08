Haber Tarihi: 08 Haziran 2026 10:43 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 10:43

Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2026

İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu. Asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmediği ve bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu olmadığı öğrenildi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2026
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Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını söyledi.
3 yıl geride kalmasına karşın enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamaması ve enflasyonun yüksek seyrini koruması, sabit gelirlilerin alım gücündeki sert düşüş, ücret ve maaşlarda iyileştirme taleplerinin sık sık gündeme gelmesine yol açıyor.

Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul'da dün Sultançiftliği'nde eylem yaptı. Asgari ücret İnisiyatifi, hükümetin geçim krizini örtmeye çalıştığını belirterek, asgari ücret, tüm ücretler ve emekli aylıklarına ara zam talebini yineledi.

Asgari ücret, açlık sınırının 7 bin TL altında kaldı
Agari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89'un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32'nin üzerini görebileceğini belirtiyor.

Yüksek enflasyon asgari ücrette ciddi bir erimeye neden oldu. Yılın ilk beş ayında, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 4 bin 663 TL'si eridi.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ay boyunca gıdaya yapması gereken zorunlu asgari harcama tutarını gösteren açlık sınırı 35 bin 174 TL oldu. Aynı dönemde yoksulluk sınırı da 114 bin 576 TL'ye yükseldi.

28 bin 75 TL olan asgari ücret, açlık sınırının 7 bin TL altında kaldı.

Ara zam olmayacak
Milyonlarca çalışan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken ANKA Haber Ajansı, iktidar ve ekonomi çevreleriyle görüştü. Buna göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor, bu konuyla ilgili bir çalışma da söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını ifade etti.

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