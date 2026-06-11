Napoli'den Gabriel Sara'ya yakın takip

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 08:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Napoli'den Gabriel Sara'ya yakın takip
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İtalya basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde sarı-kırmızılı yönetimle resmi temaslara başlayacak.



İtalya Serie A takımlarından Napoli, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağlamak için harekete geçiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son bir yıllık süreçte başarılı futbolcuyu yakından takip eden Napoli yönetimi, Sara'yı transfer listesinde önemli bir seçenek olarak tutuyor.

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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'nin son bir yıldır takip ettiği 26 yaşındaki orta sahayı transfer seçenekleri arasında tuttuğu ve kısa sürede görüşmeler yapılacağı kaydedildi.



GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Napoli'nin ilgisine karşılık Galatasaray cephesinin ise oyuncusunu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı orta saha için 35 ile 40 milyon euro bandının altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve pazarlıkların bu rakam üzerinden şekilleneceği ifade ediliyor.

GERİDE KALAN SEZONDA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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