Napoli'den Gabriel Sara'ya yakın takip

İtalya basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde sarı-kırmızılı yönetimle resmi temaslara başlayacak.
İtalya Serie A takımlarından Napoli, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağlamak için harekete geçiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son bir yıllık süreçte başarılı futbolcuyu yakından takip eden Napoli yönetimi, Sara'yı transfer listesinde önemli bir seçenek olarak tutuyor.
YAKIN ZAMANDA KULÜBÜN KAPISINI ÇALMASI BEKLENİYOR
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'nin son bir yıldır takip ettiği 26 yaşındaki orta sahayı transfer seçenekleri arasında tuttuğu ve kısa sürede görüşmeler yapılacağı kaydedildi.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Napoli'nin ilgisine karşılık Galatasaray cephesinin ise oyuncusunu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı orta saha için 35 ile 40 milyon euro bandının altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve pazarlıkların bu rakam üzerinden şekilleneceği ifade ediliyor.
GERİDE KALAN SEZONDA 11 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
İtalya Serie A takımlarından Napoli, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağlamak için harekete geçiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son bir yıllık süreçte başarılı futbolcuyu yakından takip eden Napoli yönetimi, Sara'yı transfer listesinde önemli bir seçenek olarak tutuyor.
YAKIN ZAMANDA KULÜBÜN KAPISINI ÇALMASI BEKLENİYOR
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'nin son bir yıldır takip ettiği 26 yaşındaki orta sahayı transfer seçenekleri arasında tuttuğu ve kısa sürede görüşmeler yapılacağı kaydedildi.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Napoli'nin ilgisine karşılık Galatasaray cephesinin ise oyuncusunu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı orta saha için 35 ile 40 milyon euro bandının altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve pazarlıkların bu rakam üzerinden şekilleneceği ifade ediliyor.
GERİDE KALAN SEZONDA 11 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.