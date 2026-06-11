Göztepe, Galatasaray Zena'yı penaltılarda geçerek şampiyon oldu

Göztepe, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenip final serisini 3-2 kazanarak 2025-2026 Sutopu Kadınlar 1. Lig şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 02:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe, Galatasaray Zena'yı penaltılarda geçerek şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinin beşinci maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe, seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki karşılaşma 10-10 berabere bitti. Penaltılar da Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Maçın ardından oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Düzenlenen törenle 2025-2026 Sutopu Kadınlar 1. Lig şampiyonu Göztepe'ye kupası verildi.

Final serisinde ilk 2 maçı Göztepe, sonraki 2 maçı ise Galatasaray kazanmış ve seri 2-2'ye gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.