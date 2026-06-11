Göztepe, Galatasaray Zena'yı penaltılarda geçerek şampiyon oldu

Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinin beşinci maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe, seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.



Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki karşılaşma 10-10 berabere bitti. Penaltılar da Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.



Maçın ardından oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Düzenlenen törenle 2025-2026 Sutopu Kadınlar 1. Lig şampiyonu Göztepe'ye kupası verildi.



Final serisinde ilk 2 maçı Göztepe, sonraki 2 maçı ise Galatasaray kazanmış ve seri 2-2'ye gelmişti.



