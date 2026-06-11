Galatasaray'da Sportif AŞ'de yeni dönem!

alatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Sportif AŞ yapılanmasına önümüzdeki günlerde karar vereceği Abdullah Kavukcu'nun yine Sportif AŞ Başkanvekili görevini sürdüreceği ve transfer konusunda başkandan sonraki en yetkili isim olacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:58
Haber: Milliyet
Galatasaray'da Sportif AŞ'de yeni dönem!
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 Galatasaray'da yönetim kurulundaki görev dağılımından sonra Sportif AŞ yapılanması merak edilmeye başladı. Başkan Dursun Özbek'in birkaç gün içinde bu şemayı netleştirmesi bekleniyor.

EN YETKİLİ İSİM OLACAK

Abdullah Kavukcu'nun yine Sportif AŞ Başkanvekili görevini sürdürmesi ve futboldan sorumlu olması bekleniyor. Kavukcu'nun transfer konusunda Başkan Özbek'ten sonraki en yetkili isim olacağı belirtildi.

Dursun Özbek'in mevcut sisteme dokunmayacağı ve teknik direktö Okan Buruk ile iyi bir iletişimi olan Kavukcu'dan yine futbola ilgilenmesini isteyeceği öğrenildi.

ERAY YAZGAN İLE DEVAM

Durumu merak edilen isimlerden olan Eray Yazgan'ın ise yeni dönemde Sportif AŞ Başkanvekilleri'nden biri olacağı belirtildi. Yazgan'ın özelllikle sponsorluklarla ilgileneceği ifade edildi.

Kavukcu ve Yazgan'ın Sportif AŞ'de aktif olarak çalışacakları bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda 2. Başkan Metin Öztürk ile Maruf Güneş'in de geçen sezon olduğu gibi diğer başkanvekilleri olarak Sportif AŞ'de bulunacakları belirtildi. Başkanvekili Sedat Artukoğlu ile Genel Sekreter Can Natan'ın da yeni dönemde görev alacakları vurgulandı.

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