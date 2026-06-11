Hentbolda tarihi kura: Türkiye C Grubu'nda

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Erkek A Milli Hentbol Takımımızın, 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 00:11 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 02:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbolda tarihi kura: Türkiye C Grubu'nda
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonun kura çekimi, Münih kentinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından verilen "wild card" (özel davet) kontenjanıyla tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, C Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup aşamasında son finalist Hırvatistan'ın yanı sıra İspanya ve Şili ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, C Grubu maçlarını Münih'teki SAP Garden'da oynayacak.

Turnuvanın final karşılaşması ise 31 Ocak'ta Köln kentindeki Lanxess Arena'da yapılacak.

Kura çekiminin ardından dörderli 8 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay

B Grubu: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan

C Grubu: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye

D Grubu: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt

E Grubu: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar

F Grubu: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir

G Grubu: Danimarka, Slovenya, ABD, Angola

H Grubu: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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