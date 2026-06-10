Mertens, Galatasaray'dan süre istedi

Galatasaray'da Dries Mertens için yeni bir dönem ihtimali gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızla bir görüşme gerçekleştirdi ve deneyimli isme yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu.
Galatasaray cephesinde Mertens'in yeniden kulübe dönmesi fikrine sıcak bakılıyor. Özellikle Kemerburgaz'da birçok kişinin, saha içindeki zekası, tecrübesi ve takımla kurduğu güçlü bağ nedeniyle Mertens'i teknik ekibin içinde görmek istediği öğrenildi.
İstanbul'dan ayrılan Dries Mertens ise Galatasaray'ın teklifine hemen yanıt vermedi. 38 yaşındaki futbol adamı, sarı-kırmızılı yöneticilerden kararını netleştirmek için süre istedi.
GALATASARAY'DA BÜYÜK İZ BIRAKTI
2022 yazında Galatasaray'a imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 3 sezonda kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Belçikalı yıldız, Galatasaray kariyerinde 136 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atan Mertens, 44 asist yaparak hücum hattına büyük katkı sağladı.
Sadece skora katkısıyla değil, oyun aklı, pres gücü, liderliği ve soyunma odasındaki etkisiyle de Galatasaray'da özel bir yer edinen Mertens, sarı-kırmızılı formayla 5 kupa sevinci yaşadı.
Mertens, Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Tecrübeli isim ayrıca 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in asist kralı olarak takımının şampiyonluk yürüyüşünde önemli rollerden birini üstlendi.
Sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızla bir görüşme gerçekleştirdi ve deneyimli isme yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu.
Galatasaray cephesinde Mertens'in yeniden kulübe dönmesi fikrine sıcak bakılıyor. Özellikle Kemerburgaz'da birçok kişinin, saha içindeki zekası, tecrübesi ve takımla kurduğu güçlü bağ nedeniyle Mertens'i teknik ekibin içinde görmek istediği öğrenildi.
İstanbul'dan ayrılan Dries Mertens ise Galatasaray'ın teklifine hemen yanıt vermedi. 38 yaşındaki futbol adamı, sarı-kırmızılı yöneticilerden kararını netleştirmek için süre istedi.
GALATASARAY'DA BÜYÜK İZ BIRAKTI
2022 yazında Galatasaray'a imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 3 sezonda kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Belçikalı yıldız, Galatasaray kariyerinde 136 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atan Mertens, 44 asist yaparak hücum hattına büyük katkı sağladı.
Sadece skora katkısıyla değil, oyun aklı, pres gücü, liderliği ve soyunma odasındaki etkisiyle de Galatasaray'da özel bir yer edinen Mertens, sarı-kırmızılı formayla 5 kupa sevinci yaşadı.
Mertens, Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Tecrübeli isim ayrıca 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in asist kralı olarak takımının şampiyonluk yürüyüşünde önemli rollerden birini üstlendi.