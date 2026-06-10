Beşiktaş'tan Trossard için resmi temas

Beşiktaş, Vincenzo Italiano sonrası sol kanat için Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer etmek üzere resmi görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Trossard için resmi temas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirerek bu konudaki belirsizliği sona erdiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Siyah-beyazlılar, kadroya yapılacak takviyelerde önceliği sol kanat bölgesine verdi ve bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

RESMİ TEMAS KURULDU

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

YÖNETİMDEN YAKIN TAKİP

Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alırken, oyuncunun durumu yönetim tarafından yakından takip ediliyor.



Öte yandan Arsenal'in de 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu satış listesine koyduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 11 asist yaptı.

Londra ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.