Beşiktaş'tan Trossard için resmi temas

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirerek bu konudaki belirsizliği sona erdiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
Siyah-beyazlılar, kadroya yapılacak takviyelerde önceliği sol kanat bölgesine verdi ve bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
RESMİ TEMAS KURULDU
A Spor'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
YÖNETİMDEN YAKIN TAKİP
Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alırken, oyuncunun durumu yönetim tarafından yakından takip ediliyor.
Öte yandan Arsenal'in de 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu satış listesine koyduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 11 asist yaptı.
Londra ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Siyah-beyazlılar, kadroya yapılacak takviyelerde önceliği sol kanat bölgesine verdi ve bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
RESMİ TEMAS KURULDU
A Spor'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
YÖNETİMDEN YAKIN TAKİP
Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alırken, oyuncunun durumu yönetim tarafından yakından takip ediliyor.
Öte yandan Arsenal'in de 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu satış listesine koyduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 11 asist yaptı.
Londra ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro olarak gösteriliyor.