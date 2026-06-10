Beşiktaş'ta rota Ruben Loftus-Cheek!

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.



İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberinde; siyah-beyazlı kulübün Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i istediği kaydedildi.



Haberin detayında, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdığı ifade edildi. Beşiktaş'ın Loftus-Cheek'i kiralamak istediği ancak hem oyuncu tarafının hem de Milan kulübünün kiralama önerisine sıcak bakmadığı kaydedildi.



ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR



Beşiktaş'ın teknik patronu Vincenzo İtaliano'nun da İtalya Serie A'dan çok iyi tanıdığı Ruben Loftus-Cheek'i kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesinde bulundurduğu vurgulandı.



Milan'la sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek İngiliz orta sahanın piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Orta sahada 6 ile 8 numarada oynayan Loftus-Cheek, bu sezon Milan'da 32 resmi maça çıkarken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



Beşiktaş'ın Milan kulübüyle görüşmelerinin hızlıca devam edeceği iddia edildi.



